Nurseli İdiz'in Gençliğini Oynaması İçin Önerilen Hande Erçel'e Tepkisi Gündem Oldu!

Aradan geçen dokuz yılın ardından iki ismi yeniden aynı cümlede buluşturan soru, Hande Erçel'in sarışın olması halinde İdiz'in gençliğini oynayıp oynayamayacağıydı. Usta oyuncu önce kısa bir 'Düşünmem' ile yanıt verdi, ardından Erçel'in güzelliğini teslim edip asıl meselenin emek olduğunun altını çizdi: 'Çok güzel bir kız, hiçbir şey diyemem ama oyunculuğun fotomodellikle ya da modellikle bir ilgisi yok. Oyuncu olmak için emek göstermek lazım.'

Bu sözler, Google'da sıkça aranan 'Hande Erçel oyunculuk eğitimi aldı mı' merakını da yeniden alevlendirdi. 2012'de katıldığı uluslararası güzellik yarışmasıyla tanınan ve ertesi yıl Çalıkuşu ile ekrana adım atan Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okurken oyunculuk dersleri almaya başladığını verdiği röportajlarda anlatmıştı.