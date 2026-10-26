Nurseli İdiz'in Gençliğini Oynaması İçin Önerilen Hande Erçel'e Tepkisi Gündem Oldu!
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Usta oyuncu Nurseli İdiz, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen Hande Erçel sorusuna verdiği yanıtla magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Eylülde platin sarı saçlarıyla konuşulan Hande Erçel'in sarışın haliyle İdiz'in gençliğini canlandırıp canlandıramayacağı sorulunca usta oyuncu lafı hiç dolandırmadı. Sözlerinde Kıvanç Tatlıtuğ'u da örnek gösteren İdiz'in yorumu, kısa sürede sosyal medyanın da konuşulan başlıkları arasına girdi.
Kaynak: TGRT Haber
Nurseli İdiz, tiyatrodan ekrana uzanan kariyeriyle yıllardır sözünü sakınmayan isimlerin başında geliyor.
Hande Erçel'in gençliğini oynayıp oynayamayacağı sorulan Nurseli İdiz, modellik ile oyunculuğu birbirinden ayırdı.
Nurseli İdiz, genç oyunculara örnek olarak Amerika'da eğitim alan Kıvanç Tatlıtuğ'u gösterdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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