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Nurseli İdiz'in Gençliğini Oynaması İçin Önerilen Hande Erçel'e Tepkisi Gündem Oldu!

Nurseli İdiz'in Gençliğini Oynaması İçin Önerilen Hande Erçel'e Tepkisi Gündem Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 10:24
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Usta oyuncu Nurseli İdiz, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen Hande Erçel sorusuna verdiği yanıtla magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Eylülde platin sarı saçlarıyla konuşulan Hande Erçel'in sarışın haliyle İdiz'in gençliğini canlandırıp canlandıramayacağı sorulunca usta oyuncu lafı hiç dolandırmadı. Sözlerinde Kıvanç Tatlıtuğ'u da örnek gösteren İdiz'in yorumu, kısa sürede sosyal medyanın da konuşulan başlıkları arasına girdi.

Kaynak: TGRT Haber

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Nurseli İdiz, tiyatrodan ekrana uzanan kariyeriyle yıllardır sözünü sakınmayan isimlerin başında geliyor.

Nurseli İdiz, tiyatrodan ekrana uzanan kariyeriyle yıllardır sözünü sakınmayan isimlerin başında geliyor.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Nurseli İdiz, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladığı sahne yolculuğunu Devlet Tiyatroları ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sürdürdü. Varsayalım İsmail'deki Sektirmez Hanım ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Anna gibi karakterleriyle izleyicinin hâlâ hatırladığı usta oyuncu, açık sözlü röportajlarıyla da sık sık magazin gündemine düşüyor.

Hande Erçel ile yolları ise ilk kez 2017'de, Erçel ve Tolgahan Sayışman'ın başrolündeki Siyah İnci dizisinde kesişmişti. Projeye dahil edilen İdiz, daha sete çıkmadan diziden çıkarıldığını ve sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini söylemiş, rol ise Neriman Uğur'a geçmişti.

Hande Erçel'in gençliğini oynayıp oynayamayacağı sorulan Nurseli İdiz, modellik ile oyunculuğu birbirinden ayırdı.

Hande Erçel'in gençliğini oynayıp oynayamayacağı sorulan Nurseli İdiz, modellik ile oyunculuğu birbirinden ayırdı.

Aradan geçen dokuz yılın ardından iki ismi yeniden aynı cümlede buluşturan soru, Hande Erçel'in sarışın olması halinde İdiz'in gençliğini oynayıp oynayamayacağıydı. Usta oyuncu önce kısa bir 'Düşünmem' ile yanıt verdi, ardından Erçel'in güzelliğini teslim edip asıl meselenin emek olduğunun altını çizdi: 'Çok güzel bir kız, hiçbir şey diyemem ama oyunculuğun fotomodellikle ya da modellikle bir ilgisi yok. Oyuncu olmak için emek göstermek lazım.'

Bu sözler, Google'da sıkça aranan 'Hande Erçel oyunculuk eğitimi aldı mı' merakını da yeniden alevlendirdi. 2012'de katıldığı uluslararası güzellik yarışmasıyla tanınan ve ertesi yıl Çalıkuşu ile ekrana adım atan Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okurken oyunculuk dersleri almaya başladığını verdiği röportajlarda anlatmıştı.

Nurseli İdiz, genç oyunculara örnek olarak Amerika'da eğitim alan Kıvanç Tatlıtuğ'u gösterdi.

Nurseli İdiz, genç oyunculara örnek olarak Amerika'da eğitim alan Kıvanç Tatlıtuğ'u gösterdi.

Eğitim meselesini Hande Erçel'le sınırlı tutmayan İdiz, sözü modellikten oyunculuğa geçen bir başka isme, Kıvanç Tatlıtuğ'a getirdi. 2002'de Best Model of the World unvanını kazanan Tatlıtuğ için 'Millet yazları gece kulüplerinde gezerken o gidip Amerika'da devamlı eğitim aldı' diyen usta oyuncu, 'Genç oyuncuların buna yatırım yapması lazım' sözleriyle genç kuşağa da açık bir mesaj verdi. İdiz'in bu çıkışı sosyal medyaya taşınınca kullanıcılardan da peş peşe yorum geldi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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