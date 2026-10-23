Nikah Masasına Oturmasına Ramak Kalmıştı: Sibel Can'ı Emir Sarıgül ile Evlilikten Döndüren İddia Ortaya Çıktı!
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Sevgilisi Emir Sarıgül'ün kara para aklama soruşturmasında tutuklanmasının ardından Sibel Can'ın adı da magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Aylardır nikah iddialarıyla konuşulan çiftin hikâyesine, Sabah yazarı Yüksel Aytuğ'un bugünkü köşe yazısıyla merak uyandıran yeni bir halka eklendi. Ünlü sanatçının evlilik kararından neden geri adım attığına dair ortaya atılan iddia ise kısa sürede herkesin konuştuğu konu oldu.
Kaynak: Yüksel Aytuğ / Sabah
Sibel Can, gazino sahnelerinden Padişah'a uzanan kariyeriyle Türk popunun en sevilen seslerinden biri olarak tanınıyor.
Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün 17 Eylül'de Marmaris'te evleneceği konuşulurken iddialar yalanlanmıştı.
Emir Sarıgül, kara para aklama soruşturmasında avukatıyla teslim olduktan sonra 21 Ekim'de tutuklandı.
Yüksel Aytuğ'a göre Sibel Can, Tamar Tanrıyar'ın aylar önceki sözlerinin ardından evlilikten vazgeçti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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