Nikah Masasına Oturmasına Ramak Kalmıştı: Sibel Can'ı Emir Sarıgül ile Evlilikten Döndüren İddia Ortaya Çıktı!

1970'te İstanbul Karagümrük'te dünyaya gelen Sibel Can, keman sanatçısı babasının yurt dışı turnesinde oryantal dansçı olarak sahneye çıktı ve kısa süre sonra Maksim Gazinosu'nda solist olarak dinleyicinin karşısına geçti. İlk albümünü Orhan Gencebay'ın desteğiyle hazırlayan sanatçı, 'Deli Yüreğim', 'Dedikodu' ve 'Padişah' gibi şarkılarıyla kuşaklar boyu sevilen bir yıldıza dönüştü.

Sahnedeki başarısı kadar özel hayatı da hep merak edilen Sibel Can, 1988'de Hakan Ural ile, 2000'de ise Sulhi Aksüt ile evlendi ve Aksüt ile yollarını 2010'da ayırdı. Son yıllarda adı, eski Şişli Belediye Başkanı ve Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile birlikte anılıyordu.