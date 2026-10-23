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Nikah Masasına Oturmasına Ramak Kalmıştı: Sibel Can'ı Emir Sarıgül ile Evlilikten Döndüren İddia Ortaya Çıktı!

Nikah Masasına Oturmasına Ramak Kalmıştı: Sibel Can'ı Emir Sarıgül ile Evlilikten Döndüren İddia Ortaya Çıktı!

Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 10:18
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Sevgilisi Emir Sarıgül'ün kara para aklama soruşturmasında tutuklanmasının ardından Sibel Can'ın adı da magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Aylardır nikah iddialarıyla konuşulan çiftin hikâyesine, Sabah yazarı Yüksel Aytuğ'un bugünkü köşe yazısıyla merak uyandıran yeni bir halka eklendi. Ünlü sanatçının evlilik kararından neden geri adım attığına dair ortaya atılan iddia ise kısa sürede herkesin konuştuğu konu oldu.

Kaynak: Yüksel Aytuğ / Sabah

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Sibel Can, gazino sahnelerinden Padişah'a uzanan kariyeriyle Türk popunun en sevilen seslerinden biri olarak tanınıyor.

Sibel Can, gazino sahnelerinden Padişah'a uzanan kariyeriyle Türk popunun en sevilen seslerinden biri olarak tanınıyor.

1970'te İstanbul Karagümrük'te dünyaya gelen Sibel Can, keman sanatçısı babasının yurt dışı turnesinde oryantal dansçı olarak sahneye çıktı ve kısa süre sonra Maksim Gazinosu'nda solist olarak dinleyicinin karşısına geçti. İlk albümünü Orhan Gencebay'ın desteğiyle hazırlayan sanatçı, 'Deli Yüreğim', 'Dedikodu' ve 'Padişah' gibi şarkılarıyla kuşaklar boyu sevilen bir yıldıza dönüştü.

Sahnedeki başarısı kadar özel hayatı da hep merak edilen Sibel Can, 1988'de Hakan Ural ile, 2000'de ise Sulhi Aksüt ile evlendi ve Aksüt ile yollarını 2010'da ayırdı. Son yıllarda adı, eski Şişli Belediye Başkanı ve Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile birlikte anılıyordu.

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün 17 Eylül'de Marmaris'te evleneceği konuşulurken iddialar yalanlanmıştı.

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün 17 Eylül'de Marmaris'te evleneceği konuşulurken iddialar yalanlanmıştı.

Gözlerden uzak sürdürülen bu ilişki, eylül başında magazin kulislerine yansıyan düğün iddiasıyla yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. İddiaya göre çift 17 Eylül'de Marmaris'te kalabalık bir davetle nikah masasına oturacaktı; daha önce de Fransa'nın güneyinde ya da Miami'de gizlice evlendikleri konuşulmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş ise Sibel Can'ın basın danışmanına dayanarak evlilik haberlerinin doğru olmadığını duyurdu ve sanatçının sahnelerine devam ettiğini aktardı. Çiftin kendisi ilişkileri hakkında bugüne kadar açıklama yapmayınca 'Sibel Can ile Emir Sarıgül evlendi mi?' sorusu Google'da en sık aranan ifadeler arasında kalmaya devam etti.

Emir Sarıgül, kara para aklama soruşturmasında avukatıyla teslim olduktan sonra 21 Ekim'de tutuklandı.

Emir Sarıgül, kara para aklama soruşturmasında avukatıyla teslim olduktan sonra 21 Ekim'de tutuklandı.

Düğün iddialarının üzerinden çok geçmeden Sarıgül ailesinin adı bu kez adliye haberleriyle duyuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki Alman iş insanının şikâyetiyle yürüttüğü 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturmasında 16 Ekim'de Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. Basına yansıyan dosyada 80 milyon euroluk bir sözleşme ve Emir Sarıgül'ün hesabına aktarılan 100 milyon euro gibi rakamlar yer alıyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül, 21 Ekim'de avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube'ye teslim oldu ve sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mustafa Sarıgül'e yönelik iddiaların ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği bildirildi; tutuklama kararının suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmediğini de hatırlatmak gerekiyor.

Yüksel Aytuğ'a göre Sibel Can, Tamar Tanrıyar'ın aylar önceki sözlerinin ardından evlilikten vazgeçti.

Yüksel Aytuğ'a göre Sibel Can, Tamar Tanrıyar'ın aylar önceki sözlerinin ardından evlilikten vazgeçti.

Soruşturmanın magazin tarafındaki asıl bomba ise bugün Sabah yazarı Yüksel Aytuğ'un köşesinden geldi. Aytuğ, Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar'ın YouTube kanalında aylar önce hem para trafiğinin büyüklüğünü hem de operasyonun zamanlamasını dile getirdiğini, Sibel Can'ın da bunun ardından Emir Sarıgül ile evlenmekten vazgeçtiğini yazdı.

Tamar Tanrıyar da son videosunda Sibel Can'ın menajerinin kendisini eskiden tanıdığını söyleyerek 'Belki de Sibel Can'ın bu kararı almasında benim etkim olmuştur' dedi. Aytuğ'un yazısında 5 milyar olarak geçen rakam soruşturmaya dair resmi açıklamalarda yer almıyor, Sibel Can'dan da ayrılık iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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