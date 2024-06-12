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New York'ta Markete Giren Dev Farenin Görüntüsü Gündem Oldu: 'Usta Splinter Sen misin?

New York'ta Markete Giren Dev Farenin Görüntüsü Gündem Oldu: 'Usta Splinter Sen misin?

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 16:12

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New York'ta bir marketin içerisinde duran farenin büyüklüğü sosyal medyada gündem oldu. Fareyi görenler, çizgi film serisi 'Ninja Kaplumbağalar'daki usta Splinter'a benzetti. 

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ABD'nin New York kentinde bir markette gezen farenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin New York kentinde bir markette gezen farenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüyü izleyenlerin bir kısmı durumun endişe verici olduğunu dile getirirken, bir kısmı ise fareyi 'Ninja Kaplumbağalar' çizgi filmindeki usta Splinter'a benzetti. İşte o görüntüler; 📹

Sosyal medyada yapılan yorumlar şu şekilde 👇

Sosyal medyada yapılan yorumlar şu şekilde 👇
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