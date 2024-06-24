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Netflix'in Yakında Ücretsiz Ancak Reklamlı Yeni Abonelik Paketleri Sunacağı İddia Ediliyor!

Netflix'in Yakında Ücretsiz Ancak Reklamlı Yeni Abonelik Paketleri Sunacağı İddia Ediliyor!

Netflix
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 18:15

Netflix'in, daha büyük bir kullanıcı kitlesine erişmek ve daha fazla reklam geliri elde etmek amacıyla yeni ücretsiz abonelik paketleri oluşturacağı iddia ediliyor.👇

Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/newsle...
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Dünyanın önde gelen çevrim içi dizi ve film platformlarından Netflix ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Dünyanın önde gelen çevrim içi dizi ve film platformlarından Netflix ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Platforma yakınlığı ile bilinen kaynaklar, Netflix'in belirli ülkeler için yeni ücretsiz abonelik paketleri oluşturduğunu iddia etti.

Platforma yakınlığı ile bilinen kaynaklar, Netflix'in belirli ülkeler için yeni ücretsiz abonelik paketleri oluşturduğunu iddia etti.

Aktarılan bilgilere göre şirket, sunacağı yeni ücretsiz planlarla kullanıcı sayısını artırmayı ve daha fazla reklam geliri elde etmeyi hedefliyor.

Aktarılan bilgilere göre şirket, sunacağı yeni ücretsiz planlarla kullanıcı sayısını artırmayı ve daha fazla reklam geliri elde etmeyi hedefliyor.

Kullanıcılar, firmanın ilk olarak geçtiğimiz yıl Kenya'da test ettiği ücretsiz abonelik sistemi ile birlikte reklam izlemek koşuluyla Netflix içeriklerine bedava erişebilecek.

Kullanıcılar, firmanın ilk olarak geçtiğimiz yıl Kenya'da test ettiği ücretsiz abonelik sistemi ile birlikte reklam izlemek koşuluyla Netflix içeriklerine bedava erişebilecek.

Söz konusu yeni aboneliklerin Netflix'in nispeten daha az kullanıcıya sahip olduğu ve alım gücünün düşük olduğu ülkelerde uygulanacağı belirtiliyor.

Söz konusu yeni aboneliklerin Netflix'in nispeten daha az kullanıcıya sahip olduğu ve alım gücünün düşük olduğu ülkelerde uygulanacağı belirtiliyor.
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Mevcut ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alıp almayacağı şimdilik merak konusu.

Mevcut ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alıp almayacağı şimdilik merak konusu.

Netflix'in üzerinde çalıştığı ücretsiz ve reklamlı yeni planlar hakkında bilinenler şu anlık bunlarla sınırlı. Gelişmeler için takipte kalın!

Netflix'in üzerinde çalıştığı ücretsiz ve reklamlı yeni planlar hakkında bilinenler şu anlık bunlarla sınırlı. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

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