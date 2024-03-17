"Ne Olursa Olsun Burada Yaşamam" Dedirten Dünyanın En Kötü 15 Ülkesi
"Ne Olursa Olsun Burada Yaşamam" Dedirten Dünyanın En Kötü 15 Ülkesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bu yazımızda, yaşam koşullarının zorluğu ve çeşitli olumsuz faktörler nedeniyle insanların yaşamak istemeyeceği ülkeleri ele alıyoruz. Bu ülkeler, ekonomik zorluklar, politik istikrarsızlık, insan hakları ihlalleri ve daha pek çok sebep yüzünden dünyanın en yaşanılası olmayan yerleri olarak öne çıkıyor.
Gelin hangi ülkelermiş beraber bakalım.
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1. "Şu an yaşanmakta olan iç savaşı düşünürsek kesinlikle Sudan olmalı."
2. "Eritre, yaklaşık 60 yıldan beri devam etmekte olan iç savaş, ekonomik kriz, sömürü, hak ihlalleri ve göç sorunu ile Afrika'daki en tehlikeli ülkelerden birisi."
3. "Somali'ye gidiyorsanız her an ölmeye hazır olsanız iyi olur. Amerika devleti bile turistler için tehlikeli yerlerden birisi olarak Somali'yi görüyor ve gidenlere ölebileceklerini açıkca söylüyor."
4. "Norilsk, metal madenciliğinden o kadar kirlenmiş ki, üst toprak canlı bir metal cevherine dönmüş."
5. "Brezilya'nın yakınındaki Queimada Adası'nda o kadar fazla yılan var ki, bir insanın yaşaması imkansız."
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6. "Yemen'in listede olmasına şaşırmamışsınızdır heralde..."
7. "Moritanya'da köleliğin hala devam ettiğini biliyor muydunuz?"
8. "Çetelerin ve savaş baronlarının hüküm sürdüğü Haiti'ye gitmek istemezsiniz."
9. "Kuzey Sentinel Adası'nda yamyamlar kabileler yaşıyor ve günümüz teknolojisinden tamamiyle soyutlanmış durumdalar."
10. "Orman yasalarının geçerli olduğu Darien Geçidi'nde bulunmak istemezsiniz, emin olun."
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11. "Dünyanın ikinci Kuzey Koresi olarak da bilinen Türkmenistan olmalı."
12. "Antartika'da da yaşamak mümkün olmazdı diye düşünüyorum."
13. "Onca sorunu ve madenciliği düşünürsek Demokratik Kongo Cumhuriyeti de listede olmalı."
14. "Eğer kadınsanız cevap Afganistan olabilir."
15. "Rusya sayesinde Ukrayna da yaşanmaz ülkelerden birisi haline geldi..."
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