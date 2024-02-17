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Ne Kadar Bakımlısın?

etiket Ne Kadar Bakımlısın?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 16:01

Bize kendinden bahset, bakımına ne kadar önem verdiğini söyleyelim!

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1. İlk olarak cilt bakım rutinin kaç adımdan oluşuyor?

2. Ne kadar zamanda bir kuaföre gidersin?

3. Gelelim o hassas konuya... Yatmadan önce makyajını siler misin?

4. Onsuz dışarı adım atmam dediğin makyaj malzemesi hangisi?

5. Peki, her gün nemlendirici kullanıyor musun?

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6. Bu saç modellerinden hangisi senin favorin olabilir?

7. Sence bir kombinin en can alıcı parçası nedir?

8. Senin için hangi cilt bakım uygulaması olmazsa olmaz?

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Sen bakımın kitabını yazmışsın!

Cildin, güzelliğin ve görünüşün senin için çok ama çok önemli. Her yerde ışıl ışıl parlamak istiyorsun. Bu yüzden de bakımını asla aksatmıyorsun. Kremlerin, serumların, makyaj malzemelerin bolca. Hasta bile olsan aynanın karşısına geçip kendini yeniden yaratıyorsun. Genç ve güzel olmak senin için adeta bir tutku. Böyle devam et, kesinlikle doğru yoldasın.

Bakımlı olmayı aksatmamaya çalışıyorsun!

Kendine dikkat ediyorsun. Cildin ve görünüşün senin için önemli ancak bazen ipin ucunu kaçırdığın oluyor. Boşvermişlik hissinin bünyeni ele geçirmesine izin veriyorsun. Bakımlı olmadığın zamanlarda ise kendi iyi hissetmiyorsun. Bu yüzden kendine bir rutin oluşturmalı ve bunu aksatmamalısın. İyisin ama biraz daha gayret lütfen!

Pek bakımlı değilsin!

Bakım işi sana göre değil gibi geliyor. Kim uğraşacak ki diyorsun. Ama güzel görünmek, ışıl ışıl parlamak senin de hakkın. Saatlerini de harcamana gerek yok hem. Küçük adımlarla başlayarak özellikle cildin için güzel şeyler yapabilirsin. Haydi ayaklan! Güneş gibi parlamaya hazır ol!

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