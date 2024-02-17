Ne Kadar Bakımlısın?

Cildin, güzelliğin ve görünüşün senin için çok ama çok önemli. Her yerde ışıl ışıl parlamak istiyorsun. Bu yüzden de bakımını asla aksatmıyorsun. Kremlerin, serumların, makyaj malzemelerin bolca. Hasta bile olsan aynanın karşısına geçip kendini yeniden yaratıyorsun. Genç ve güzel olmak senin için adeta bir tutku. Böyle devam et, kesinlikle doğru yoldasın.