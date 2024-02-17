Ne Kadar Bakımlısın?
Ne Kadar Bakımlısın?
Bize kendinden bahset, bakımına ne kadar önem verdiğini söyleyelim!
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1. İlk olarak cilt bakım rutinin kaç adımdan oluşuyor?
2. Ne kadar zamanda bir kuaföre gidersin?
3. Gelelim o hassas konuya... Yatmadan önce makyajını siler misin?
4. Onsuz dışarı adım atmam dediğin makyaj malzemesi hangisi?
5. Peki, her gün nemlendirici kullanıyor musun?
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6. Bu saç modellerinden hangisi senin favorin olabilir?
7. Sence bir kombinin en can alıcı parçası nedir?
8. Senin için hangi cilt bakım uygulaması olmazsa olmaz?
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