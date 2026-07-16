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Naci Görür’ün Marmara Depremi İçin “Tez Zamanda” İfadesini Kullanması Sosyal Medyada Tepki Çekti

Naci Görür’ün Marmara Depremi İçin “Tez Zamanda” İfadesini Kullanması Sosyal Medyada Tepki Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2026 - 18:09
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un aksine Marmara Denizi’nde yaşanacak büyük depremin her an olabileceğini iddia ediyor. Görür, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Bölgesi’nin gerildiğine işaret ederek, “Tez zamanda kuzey kolda deprem bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Naci Görür’ün, “bir işin, durumun veya dileğin uzamadan, gecikmeden olmasını veya yapılmasını belirtmek için kullanılan kalıplaşmış bir zaman zarfı” olan “tez zamanda” demesi ise sosyal medyada tepki çekti.

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Marmara Denizi’nde büyük deprem olacağını iddia eden bilim insanlarının başında gelen Naci Görür, bugün bir paylaşımda bulundu.

Marmara Denizi’nde büyük deprem olacağını iddia eden bilim insanlarının başında gelen Naci Görür, bugün bir paylaşımda bulundu.
twitter.com

Dün akşam saatlerinde Çanakkale açıklarındaki 3.9 büyüklüğündeki depremi işaret eden Görür, “Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Naci Görür’ün “tez zamanda” ifadesini kullanması sosyal medyada tepki çekti. 👇

Naci Görür’ün “tez zamanda” ifadesini kullanması sosyal medyada tepki çekti. 👇
twitter.com

'Tez zamanda?'

👇

'Tez zamanda mı bekliyorsunuz? 'Tez zamanda' beklemek bir şeyin bir an önce, çabucak olmasını TEMENNİ etmek, arzulamak, istemektir.

Bu arada Naci Bey'in Japon Konutları'ndan ev alırsanız 9 şiddetinde deprem olsa bile bir şey olmaz. Kendisi diyor.

Tez zamanda bekliyormuş.'

👇

'Jeolojide “tez zaman” ifadesinin üzerinde uzlaşılmış nicel bir karşılığı var mı?

Sadece tek bir sığ ve küçük depreme bakarak büyük deprem için kesin bir zaman tahmini yapmak bilimsel olarak mümkün mü?'

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twitter.com

'Şu muhterem birader şahıs, ısrarla, halkta panik yaratıyor, deprem korkusunu kaşıyıp, halkın adeta düşüncelerini felç edip, piyasaları ısrarla aylak bullak ediyor

NE DEMEK TEZ ZAMANDA? ALENİ MANİPÜLÜSYON YAPIYOR

YETKİLİ MAKAM, halkta bilerek isteyerek ani korku ve panik kargaşa yaratmak amacıyla şunları yazan-guya Prof olan şunu uyarın, sussun bir diyeceği varsa da sessizce panik yaratmadan sizin kulağınıza söylesin.'

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twitter.com

'Oooo unutmuştuk seni.

Tez derken? Büyük derken?

Verdin yine ayarı ha.'

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twitter.com

'2000 den beri tez zamanda bekliyorsunuz, 30 yıl geçti neredeyse, üzerine sizin tezinizi çürüten bir çok çalışma ve düzeltme de yayınlandı. Bu olmayacak anlamına gelmiyor tabiki ama tezlerinizi çürüten çalışmalara da biraz kulak verin. En azından onlarla ilgili yorum yapın.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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