Naci Görür’ün Marmara Depremi İçin “Tez Zamanda” İfadesini Kullanması Sosyal Medyada Tepki Çekti

Tez zamanda mı bekliyorsunuz? "Tez zamanda" beklemek bir şeyin bir an önce, çabucak olmasını TEMENNİ etmek, arzulamak, istemektir.



Bu arada Naci Bey'in Japon Konutları'ndan ev alırsanız 9 şiddetinde deprem olsa bile bir şey olmaz. Kendisi diyor.

Tez zamanda bekliyormuş. pic.twitter.com/99G8mUGy01