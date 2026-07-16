Naci Görür’ün Marmara Depremi İçin “Tez Zamanda” İfadesini Kullanması Sosyal Medyada Tepki Çekti
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un aksine Marmara Denizi’nde yaşanacak büyük depremin her an olabileceğini iddia ediyor. Görür, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Bölgesi’nin gerildiğine işaret ederek, “Tez zamanda kuzey kolda deprem bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Naci Görür’ün, “bir işin, durumun veya dileğin uzamadan, gecikmeden olmasını veya yapılmasını belirtmek için kullanılan kalıplaşmış bir zaman zarfı” olan “tez zamanda” demesi ise sosyal medyada tepki çekti.
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Marmara Denizi’nde büyük deprem olacağını iddia eden bilim insanlarının başında gelen Naci Görür, bugün bir paylaşımda bulundu.
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Naci Görür’ün “tez zamanda” ifadesini kullanması sosyal medyada tepki çekti. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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