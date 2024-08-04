Naci Görür'den 'Liyakat' Vurgulu Devlet Eleştirisi: 'Ben Babası Olmayan Çocuktum, Bursu Aldım'

Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşın devlete güvenmesi gerektiğini, bunun da liyakatla olabileceğini belirterek, 'Benim gençliğimde önüme engel çıkarırlar diye hiç düşünmedim, o zaman devlet adildi. Ben babası olmayan, fakir fukara bir çocuktum, benim aldığım bursa pek çok profesör çocuğu başvurdu. Onlar alamadı, ben aldım. Çünkü adalet vardı.' dedi.
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Prof. Dr. Naci Görür, YouTube'da yayın yapan gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Programın bir bölümünde vatandaşın devlete güvenebilmesi için devletin adil olması gerektiğini söyleyen Görür, 'Benim gençliğimde önüme engel çıkarırlar diye hiç düşünmedim, o zaman devlet adildi.' dedi.
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Gençliğinde aldığı başarı bursuyla durumu örneklendiren Görür, 'Ben babası olmayan, fakir fukara bir çocuktum, benim aldığım bursa pek çok profesör çocuğu başvurdu. Onlar alamadı, ben aldım. Çünkü adalet vardı.' dedi.
İşte Görür'le Altaylı arasında geçen o konuşmanın detayları; 📹
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