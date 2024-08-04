Naci Görür'den 'Liyakat' Vurgulu Devlet Eleştirisi: 'Ben Babası Olmayan Çocuktum, Bursu Aldım'

Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşın devlete güvenmesi gerektiğini, bunun da liyakatla olabileceğini belirterek, 'Benim gençliğimde önüme engel çıkarırlar diye hiç düşünmedim, o zaman devlet adildi. Ben babası olmayan, fakir fukara bir çocuktum, benim aldığım bursa pek çok profesör çocuğu başvurdu. Onlar alamadı, ben aldım. Çünkü adalet vardı.' dedi.