Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Mustafa Varank ile Lâl Denizli Twitter’da Atıştı: "Köpeğim Bile Sizden Daha Mantıklı"

Mustafa Varank ile Lâl Denizli Twitter’da Atıştı: "Köpeğim Bile Sizden Daha Mantıklı"

Mustafa Varank
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 13:29

Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde Atatürk ve Türk Bayrakları sebebiyle sahneyi çıkmayı reddeden Yunan şarkıcı Despina Vandi için AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli Twitter’da atıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yunan şarkıcı Despina Vandi, düzenlenen yardım gecesinde sahneye çıkmayı reddetmiş ve Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli sahneye çıkarak Vandi için “Çeşme’yi terk et” ifadelerini kullanmıştı.

Yunan şarkıcı Despina Vandi, düzenlenen yardım gecesinde sahneye çıkmayı reddetmiş ve Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli sahneye çıkarak Vandi için “Çeşme’yi terk et” ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Bursa Milletvekili eski bakan Mustafa Varank, “Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile “Türk Eğitim Vakfı” için düzenlenen bağış gecesine “Yunan” sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP.” yazarak Lâl Denizli’nin paylaşımını alıntıladı.

AK Parti Bursa Milletvekili eski bakan Mustafa Varank, “Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile “Türk Eğitim Vakfı” için düzenlenen bağış gecesine “Yunan” sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP.” yazarak Lâl Denizli’nin paylaşımını alıntıladı.

👇

👇
twitter.com

Çeşme Belediye Başkanı ise Varank’a; “Köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip.” cevabını verdi.

Çeşme Belediye Başkanı ise Varank’a; “Köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip.” cevabını verdi.

Lâl Denizli’nin paylaşımı 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın