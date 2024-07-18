Mustafa Varank ile Lâl Denizli Twitter’da Atıştı: "Köpeğim Bile Sizden Daha Mantıklı"
Mustafa Varank ile Lâl Denizli Twitter’da Atıştı: "Köpeğim Bile Sizden Daha Mantıklı"
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Yunan şarkıcı Despina Vandi, düzenlenen yardım gecesinde sahneye çıkmayı reddetmiş ve Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli sahneye çıkarak Vandi için “Çeşme’yi terk et” ifadelerini kullanmıştı.
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AK Parti Bursa Milletvekili eski bakan Mustafa Varank, “Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile “Türk Eğitim Vakfı” için düzenlenen bağış gecesine “Yunan” sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP.” yazarak Lâl Denizli’nin paylaşımını alıntıladı.
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Çeşme Belediye Başkanı ise Varank’a; “Köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip.” cevabını verdi.
Lâl Denizli’nin paylaşımı 👇
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