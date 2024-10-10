Mustafa Sarıgül Domuz Etinden Şüphelendi: "Bu Eti Yiyelim mi, Domuz Eti Karıştırdınız mı?"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, son dönemlerde gündemden düşmeyen 'domuz eti' tartışmasına Köfteci Yusuf örneğiyle dahil oldu Elindeki kıymayı işaret eden Sarıgül, 'Bu eti yiyelim mi yemeyelim mi? Domuz eti karıştırdınız mı karıştırmadınız mı? Bu millete domuz eti de yedirdiniz ya yazıklar olsun size.' dedi.