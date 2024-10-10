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Mustafa Sarıgül Domuz Etinden Şüphelendi: "Bu Eti Yiyelim mi, Domuz Eti Karıştırdınız mı?"

Mustafa Sarıgül Domuz Etinden Şüphelendi: "Bu Eti Yiyelim mi, Domuz Eti Karıştırdınız mı?"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 16:06

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, son dönemlerde gündemden düşmeyen 'domuz eti' tartışmasına Köfteci Yusuf örneğiyle dahil oldu Elindeki kıymayı işaret eden Sarıgül, 'Bu eti yiyelim mi yemeyelim mi? Domuz eti karıştırdınız mı karıştırmadınız mı? Bu millete domuz eti de yedirdiniz ya yazıklar olsun size.' dedi. 

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Son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi tartışmasına CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de dahil oldu.

Son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi tartışmasına CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de dahil oldu.

Gündem konularına ilişkin çektiği kısa videolarla sıklıkla gündeme gelen Sarıgül, eline aldığı bir tabak kıymayla Köfteci Yusuf'un domuz eti skandalına tepki gösterdi.

Gündem konularına ilişkin çektiği kısa videolarla sıklıkla gündeme gelen Sarıgül, eline aldığı bir tabak kıymayla Köfteci Yusuf'un domuz eti skandalına tepki gösterdi.

Sarıgül, 'Bu eti yiyelim mi yemeyelim mi? Domuz eti karıştırdınız mı karıştırmadınız mı? Bu millete domuz eti de yedirdiniz ya yazıklar olsun size.' dedi. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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