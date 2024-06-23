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Mustafa Sarıgül Bu Sefer de Montella'yı Hedef Aldı: "Sen Erzincan'da Çoban Bile Olamazsın"

Mustafa Sarıgül Bu Sefer de Montella'yı Hedef Aldı: "Sen Erzincan'da Çoban Bile Olamazsın"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 11:13 Son Güncelleme: 23.06.2024 - 12:10

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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, seçim öncesinde aktif bir şekilde kullandığı sosyal medyayı yine aktif bir şekilde ve kendi tarzıyla kullanmaya devam ediyor. Gündemi yakından takip eden Sarıgül, hemen hemen her konuda bir video çekiyor.

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Mustafa Saıgül, dünkü maçın ardından bu sefer de teknik direktör Montella'yı hedef aldı.

Mustafa Saıgül, dünkü maçın ardından bu sefer de teknik direktör Montella'yı hedef aldı.

"Adı da bizden değil tadı da bizden değil dediği" Montella'nın Erzincan'da çoban bile olamayacağını söyledi.

"Adı da bizden değil tadı da bizden değil dediği" Montella'nın Erzincan'da çoban bile olamayacağını söyledi.

İşte o video;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Tamer Önen

Adam çıkıp oynayacak sanki futbolu. tamam yenik direktör olarak belki hataları olabilir ancak bizim futbolcularda da ruh yok. ayakta bilr duramiyorlar.

fatih ates

kötü benzetme olmuş. Erzincan'da çoban olmak başarısız bir İstanbul belediye başkan adayı olmaktan çok daha hayırlı bı iş.. kendin ile kıyas yapman daha doğr... Devamını Gör

Osman Elmallı

Futbol hastaları olmasa zaten hiç bir halt olamazlar aç kalırlar