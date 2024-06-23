Mustafa Sarıgül Bu Sefer de Montella'yı Hedef Aldı: "Sen Erzincan'da Çoban Bile Olamazsın"

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, seçim öncesinde aktif bir şekilde kullandığı sosyal medyayı yine aktif bir şekilde ve kendi tarzıyla kullanmaya devam ediyor. Gündemi yakından takip eden Sarıgül, hemen hemen her konuda bir video çekiyor.
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Mustafa Saıgül, dünkü maçın ardından bu sefer de teknik direktör Montella'yı hedef aldı.
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"Adı da bizden değil tadı da bizden değil dediği" Montella'nın Erzincan'da çoban bile olamayacağını söyledi.
İşte o video;
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Adam çıkıp oynayacak sanki futbolu. tamam yenik direktör olarak belki hataları olabilir ancak bizim futbolcularda da ruh yok. ayakta bilr duramiyorlar.
kötü benzetme olmuş. Erzincan'da çoban olmak başarısız bir İstanbul belediye başkan adayı olmaktan çok daha hayırlı bı iş.. kendin ile kıyas yapman daha doğr... Devamını Gör
Futbol hastaları olmasa zaten hiç bir halt olamazlar aç kalırlar