Mustafa Destici’nin 750 TL’lik Kredi Kartı Aidatı Sözlerine Özgür Demirtaş Yorumu

Önce '100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur' daha sonra da “Yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin” diyerek tüm eleştiri oklarını üstüne çeken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye bir tepki de Özgür Demirtaş’tan geldi.