Mustafa Destici’nin 750 TL’lik Kredi Kartı Aidatı Sözlerine Özgür Demirtaş Yorumu
Mustafa Destici’nin 750 TL’lik Kredi Kartı Aidatı Sözlerine Özgür Demirtaş Yorumu
Önce '100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur' daha sonra da “Yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin” diyerek tüm eleştiri oklarını üstüne çeken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye bir tepki de Özgür Demirtaş’tan geldi.
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Kredi kartı limiti 100 bin TL'yi aşan kullanıcılardan savunma sanayii için 750 TL'lik vergi alınacağına dair yapılan açıklamanın ardından pek çok vatandaş kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye çekmeye başlamıştı.
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Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar sonrasında açıklama yapan Mustafa Destici “"100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir” dedi.
Açıklamasına büyük tepki oluşan Destici’den bir açıklama daha geldi: “Kredi kart limitlerini 99 bin TL'ye düşürenlerin kartları iptal edilsin."
Mustafa Destici’nin bu sözlerine de büyük tepki oluşurken bir yorum da Özgür Demirtaş’tan geldi.
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Mustafa Destici'nin seçim sonrasınd kızını TBMM'de işe soktuğu ortaya çıkmıştı.
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