Muş Varto İlçesinin Tarihine Geçti: İlk Kez Kadın Muhtar Adayı
Muş Varto İlçesinin Tarihine Geçti: İlk Kez Kadın Muhtar Adayı
Muş’un Varto ilçesi Çallıdere köyünün muhtar adayı Bahar İncesu, Varto’da ilk kadın muhtar adayı olarak tarihe geçti. İncesu, tek hedefinin köyün sorunlarını çözmek olduğunu ifade etti.
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27 yaşındaki Bahar İncesu, Muş’un Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan 30 haneli ve 150 nüfuslu, 70 seçmenin oy kullanacağı Çallıdere köyünde muhtar adayı oldu.
İncesu, köyün muhtarı olmak için bir erkek aday ile yarışacak.
İncesu, “Ben Varto'da ilk kez bir kadın olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde muhtar adayı olmaya karar verdim. Kendi aleminde onayını aldıktan sonra köyde karşımda olan tek erkek adaya karşı adaylığımı koydum. Ben şimdilik seçimle ilgili olan sıkıntılarımı gidermek üzere ilçe seçim kuruluna geldim. Seçimde sıkıntı yaşamamam içinde gerekli tedbirlerimi aldım. Köyümüzde hayvancılık yapmaktayım. Köyde gerekli ilgili kurumlarla görüşüp gençlere devlet teşviklerini getirmek üzere çalışmalarımı yapacağım. Köydeki tüm sorunların üstesinden gelmeye çalışacağım" dedi.
Çallıdere köyünde yapılacak olan seçimde yaklaşık olarak 70 seçmenin olduğu ifade eden İncesu, "Ben mezrada oturmaktayım. Mahalli idareler seçiminde aday oldum hem bahar ayı olması ile birlikte hem de ismimin Bahar olması nedeniyle baharla birlikte Çallıdere köyüne bahar gelecek diyorum. Beni bu konuda başta destekleyen aileme ve bana oy verecek tüm seçmenime şimdiden teşekkür ederim" dedi.
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kadından muhtar olmaz diyenlere inat. iyiki varlar
SAYGIDEĞER HANIM EFENDİ KARDEŞİM İNŞAALLAH ALLAH, IN İZNİYLE KAZANIRSINIZ ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETSİN BAŞARIRLAR SİZLERLE BİRLİKTE OLSUN.
ülkenin her yanı sorun