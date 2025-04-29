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Murat Ongun’un Eşi Zeynep Ongun Gözaltına Alınmıştı: Evde Yapılan Aramanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Murat Ongun’un Eşi Zeynep Ongun Gözaltına Alınmıştı: Evde Yapılan Aramanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.04.2025 - 23:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan “yolsuzluk” soruşturmasında tutuklananlar arasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da bulunuyordu.

Ongun’un eşi Zeynep Ongun da geçtiğimiz günlerde yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmış ve savcılık tutuklama talep etmişti.

İhlas Haber Ajansı, Zeynep Ongun’un gözaltına alındığı sırada evinde yapılan aramadaki görüntüleri servis etti.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yankıları sürüyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yankıları sürüyor.

İBB’ye yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasında daha önce tutuklanan Murat Ongun’un eşi Zeynep Ongun da bulunuyordu.

Akşam saatlerinde savcılık sorgusu tamamlanan Zeynep Ongun’un tutuklanması talep edilmişti.

Evde yapılan aramada çıkan paraların miktarı belli oldu.

Evde yapılan aramada çıkan paraların miktarı belli oldu.

Evde yapılan aramada toplamda 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 euro, bin 640 sterlin olduğu ortaya çıktı.

Polislerin yaptığı aramanın görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Cübbeli Palpatine Hoca

Ayakkabı kutularından ne kadar para çıkmıştı? Evlerdeki boy boy kasalardan? Yine aynı evlerdeki para sayma makineleri kaç para saymıştı acaba? Sıfırlayamadık... Devamını Gör

mehmetkaya_68

Birde 30 milyom doları koyacak yer bulamıyoruz, neremize sokalım diye bir şey vardı.

bej duvar

chatgpt'ye hesaplattım toplamda çıkan para miktarı 1milyon533bin352 tl. 29 nisan kuruna göre. 12 martta yine bu sitede "dolandırıcıların kurbanı oldular" diy... Devamını Gör

Erbil Ozkaya

Benim evde daha fazla var