Murat Ongun’un Eşi Zeynep Ongun Gözaltına Alınmıştı: Evde Yapılan Aramanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan “yolsuzluk” soruşturmasında tutuklananlar arasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da bulunuyordu.
Ongun’un eşi Zeynep Ongun da geçtiğimiz günlerde yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmış ve savcılık tutuklama talep etmişti.
İhlas Haber Ajansı, Zeynep Ongun’un gözaltına alındığı sırada evinde yapılan aramadaki görüntüleri servis etti.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yankıları sürüyor.
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Evde yapılan aramada çıkan paraların miktarı belli oldu.
Polislerin yaptığı aramanın görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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