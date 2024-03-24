Moskova'daki Silahlı Saldırıda Yeni Gelişme! Yakalanan Terörist Sorgusunda Saldırı Detaylarını Anlattı

Saldırgan ve sorgulayan görevliler arasında geçen diyalog şu şekilde:

+ 'Seni nasıl buldular hiçbir şey olmadan? Sana ne dediler?'

- 'Bana sadece birilerini öldürmemi söylediler.'

+ 'Adı ne teklif edenin?'

- 'Bilmiyorum, gerçek adı yoktu. Telegram adı Kurt'tu.'

Sorgu sırasında konuşmakta güçlük çektiği görülen teröristin 'Öldürün beni artık tamam, öldürün beni' dediği anlar yer aldı.