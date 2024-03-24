Moskova'daki Silahlı Saldırıda Yeni Gelişme! Yakalanan Terörist Sorgusunda Saldırı Detaylarını Anlattı
Moskova'daki Silahlı Saldırıda Yeni Gelişme! Yakalanan Terörist Sorgusunda Saldırı Detaylarını Anlattı
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Rusya'nın Moskova kentinde meydana gelen terör saldırısında 133 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, yakalanan saldırganlardan birinin sorgusu paylaşıldı. Sözcü TV'de yer alan bilgiye göre, Zanlı, belgelerinin süresinin dolması nedeniyle 4 Mart'ta Türkiye'den Moskova'ya uçtuğunu söyledi.
Saldırgan, saldırı planına ait detayları bir Telegram kanalı üzerinden 'Kurt' takma adına sahip bir kişi tarafından verildiğini söyledi.
Saldırının gerçekleştirileceği bölgenin koordinatlarının yine Telegram kanalı üzerinden gönderildiğini söyleyen terörist, hesabına da anlaşılan fiyatın yarısı olan 250 bin ruble (yaklaşık 70 bin TL) yatırıldığını belirtti.
Saldırgan ve sorgulayan görevliler arasında geçen diyalog şu şekilde:
+ 'Seni nasıl buldular hiçbir şey olmadan? Sana ne dediler?'
- 'Bana sadece birilerini öldürmemi söylediler.'
+ 'Adı ne teklif edenin?'
- 'Bilmiyorum, gerçek adı yoktu. Telegram adı Kurt'tu.'
Sorgu sırasında konuşmakta güçlük çektiği görülen teröristin 'Öldürün beni artık tamam, öldürün beni' dediği anlar yer aldı.
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