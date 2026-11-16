MINI'nin Oxford Fabrikasında Üretim 25 Kasım'a Kadar Durdu: Benzinli Cooper Modelleri Hatta Çıkmıyor
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BMW Grubu'na bağlı MINI'nin İngiltere'deki Oxford fabrikasında, parça tedarikindeki aksaklık nedeniyle üretim 9 Kasım'da durduruldu. Benzinli Cooper modellerinin üretildiği tesiste kesintinin 25 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor. Sektör kaynaklarına göre aksaklığın arkasında Ukrayna'daki bir kablo tedarikçisi var.
Oxford'daki fabrikada üretim 9 Kasım'da durdu, kesintinin 25 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.
Benzinli Cooper hatları durdu, Leipzig'deki Countryman üretimi de vardiya kesintisinden etkilendi.
Sorunun kaynağı olarak Ukrayna'daki bir kablo tedarikçisi gösteriliyor, BMW ise parçayı açıklamadı.
Çin'de üretilen elektrikli MINI'lerin sevkiyatı sürüyor ancak bunlar toplam satışların yalnızca yüzde 16'sı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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