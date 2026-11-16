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MINI'nin Oxford Fabrikasında Üretim 25 Kasım'a Kadar Durdu: Benzinli Cooper Modelleri Hatta Çıkmıyor

MINI'nin Oxford Fabrikasında Üretim 25 Kasım'a Kadar Durdu: Benzinli Cooper Modelleri Hatta Çıkmıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 11:10
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BMW Grubu'na bağlı MINI'nin İngiltere'deki Oxford fabrikasında, parça tedarikindeki aksaklık nedeniyle üretim 9 Kasım'da durduruldu. Benzinli Cooper modellerinin üretildiği tesiste kesintinin 25 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor. Sektör kaynaklarına göre aksaklığın arkasında Ukrayna'daki bir kablo tedarikçisi var.

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Oxford'daki fabrikada üretim 9 Kasım'da durdu, kesintinin 25 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Oxford'daki fabrikada üretim 9 Kasım'da durdu, kesintinin 25 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Autocar'ın haberine göre MINI, Oxford'daki üretim hattını iki haftalığına durdurdu. Kesinti 9 Kasım'da başladı ve 25 Kasım'da sona ermesi öngörülüyor.

BMW, 10 Kasım'daki açıklamasında dış tedarikçilerdeki kısa vadeli darboğazların bazı fabrikalarda vardiya iptaline yol açtığını doğruladı. Şirket hangi parçanın eksik olduğunu, kaç vardiyanın kaybedildiğini ya da kaç aracın üretilemeyeceğini duyurmadı. Reuters'a konuşan şirket yetkilileri durumu vardiya düzenlemesi olarak niteledi ve tedarikçilerle teslimatları hızlandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Benzinli Cooper hatları durdu, Leipzig'deki Countryman üretimi de vardiya kesintisinden etkilendi.

Benzinli Cooper hatları durdu, Leipzig'deki Countryman üretimi de vardiya kesintisinden etkilendi.

Etkilenen tek tesis Oxford değil. BMW'nin doğruladığı üç Avrupa fabrikasından ikisi MINI üretiyor: Oxford'da benzinli Cooper, Leipzig'de ise hem benzinli hem elektrikli Countryman çıkıyor. Duruşun Swindon'daki çelik presleme tesisini ve Hams Hall'daki motor fabrikasını da etkilediği belirtildi.

Alman haber ajansı dpa'ya göre Oxford'da yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor ve fabrika geçen yıl yaklaşık 124 bin araç üretti. Aynı ajansın aktardığına göre tek bir vardiyanın iptali, birkaç yüz aracın eksik üretilmesi anlamına gelebiliyor.

Sorunun kaynağı olarak Ukrayna'daki bir kablo tedarikçisi gösteriliyor, BMW ise parçayı açıklamadı.

Sorunun kaynağı olarak Ukrayna'daki bir kablo tedarikçisi gösteriliyor, BMW ise parçayı açıklamadı.

Sektör kaynaklarına göre sorun, Ukrayna'da faaliyet gösteren Kromberg & Schubert'in tesisindeki hasarla ilgili. Tesisin 16 Ekim'deki olaylarda zarar gördüğü öne sürülüyor. İtalyan otomotiv sitesi Autoblog ise eksik parçanın Ukrayna'da üretilen kablo demetleri olduğunu yazdı. İddialar resmî makamlarca teyit edilmiş değil.

Üretim durdu ama talep düşmüş değil: Cooper hatchback, Ekim sonu itibarıyla 26.156 adetlik satışla Birleşik Krallık'ın en çok satan sekizinci otomobili.

Çin'de üretilen elektrikli MINI'lerin sevkiyatı sürüyor ancak bunlar toplam satışların yalnızca yüzde 16'sı.

Çin'de üretilen elektrikli MINI'lerin sevkiyatı sürüyor ancak bunlar toplam satışların yalnızca yüzde 16'sı.

Duruş benzinli modelleri vururken, Çin'de üretilen elektrikli MINI'lerin sevkiyatı kesintisiz sürüyor. Elektrikli modeller markanın toplam satışlarının yaklaşık yüzde 16'sını oluşturuyor.

Şirket tedarikçilerle yakın temas halinde olduğunu ve aksaklığın geçici olmasını beklediğini açıkladı. Bir hafta önce 2026 otomotiv marj beklentisini yüzde eksi 0,5 ile artı 0,5 aralığına çeken BMW için MINI, bu yıl büyümesini sürdüren tek marka. Oxford'daki bir çalışan ise sorunun Ocak'a kadar uzayabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Autoblog'a göre BMW, kaybedilen üretimi telafi etmek için Aralık'ta ayırdığı duruş günlerinden yararlanabilir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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