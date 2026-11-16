MINI'nin Oxford Fabrikasında Üretim 25 Kasım'a Kadar Durdu: Benzinli Cooper Modelleri Hatta Çıkmıyor

Etkilenen tek tesis Oxford değil. BMW'nin doğruladığı üç Avrupa fabrikasından ikisi MINI üretiyor: Oxford'da benzinli Cooper, Leipzig'de ise hem benzinli hem elektrikli Countryman çıkıyor. Duruşun Swindon'daki çelik presleme tesisini ve Hams Hall'daki motor fabrikasını da etkilediği belirtildi.

Alman haber ajansı dpa'ya göre Oxford'da yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor ve fabrika geçen yıl yaklaşık 124 bin araç üretti. Aynı ajansın aktardığına göre tek bir vardiyanın iptali, birkaç yüz aracın eksik üretilmesi anlamına gelebiliyor.