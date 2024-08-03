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Milli Boksör Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finalde Elendi

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finalde Elendi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 18:40

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e mağlup oldu.

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Son 16 turunda Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek adını bir üst tura yazdırma başarısı gösteren Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı.

Son 16 turunda Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek adını bir üst tura yazdırma başarısı gösteren Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı.
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Son olimpiyat şampiyonu sporcumuz, rakibine 4-1 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Son olimpiyat şampiyonu sporcumuz, rakibine 4-1 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Maç sonu 👇

Ülkemize tarihi başarılar yaşatan sporcumuza gösterdiği mücadele için teşekkür ediyoruz!

Ülkemize tarihi başarılar yaşatan sporcumuza gösterdiği mücadele için teşekkür ediyoruz!
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