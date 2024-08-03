Milli Boksör Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finalde Elendi
Milli Boksör Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finalde Elendi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e mağlup oldu.
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Son 16 turunda Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek adını bir üst tura yazdırma başarısı gösteren Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı.
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Son olimpiyat şampiyonu sporcumuz, rakibine 4-1 mağlup olarak oyunlara veda etti.
Maç sonu 👇
Ülkemize tarihi başarılar yaşatan sporcumuza gösterdiği mücadele için teşekkür ediyoruz!
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