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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Yaptığı Selahattin Demirtaş Şikayetini Geri Çekti

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Yaptığı Selahattin Demirtaş Şikayetini Geri Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2025 - 12:49

MHP, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Devlet Bahçeli’nin 2020 yılında yaptığı şikayeti geri çektiğini duyurdu. MHP’nin suç duyurusu, Kılıçdaroğlu’na siyasi yasağı da kapsıyordu. 

27. Dönem milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu, 5 Şubat 2020'de Kılıçdaroğlu’nun Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri üzerine suç duyurusunda bulunmuştu. 

Kılıçdaroğlu hakkında ‘suç ve suçluyu övme’ suçundan dava açılmıştı. Şikayetin geri çekildiğini duyuran MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'süreç mesajı' geldi.

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MHP, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Selahattin Demirtaş hakkındaki ifadeleri nedeniyle şikayette bulunmuştu.

MHP, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Selahattin Demirtaş hakkındaki ifadeleri nedeniyle şikayette bulunmuştu.

2020 yılında MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu tarafından yapılan şikayette Kılıçdaroğlu hakkında ‘suçlu ve suçluyu övme’ suçundan dava açılmıştı. Dava, Kılıçdaroğlu’na siyasi yasağı da kapsıyordu.

MHP, bu şikayetinden vazgeçtiğini duyurdu. Söz konusu kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından duyurdu.

MHP, bu şikayetinden vazgeçtiğini duyurdu. Söz konusu kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu eleştirmişti.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle oldu:

Yıldız'ın paylaşımı şöyle oldu:
twitter.com

'Türk Ceza Kanunu’nun 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' bölümünde düzenlenen 'suç ve suçluyu övme' suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması , zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu değerlendirilerek cezalandırılması için kamu davası açılmış ,hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına  istenmiştir.

Görev ve yetki itirazları uzun bir zaman almış ,sonuç olarak dava dosyası 

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi esasına kaydedilmiştir.

 03.12.2024 tarihinde yapılan ilk duruşmaya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mazeret beyanında bulunarak katılmamıştır.'

Yıldız, süreç hatırlatması yaparak “Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz” dedi.

Yıldız, süreç hatırlatması yaparak “Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz” dedi.

Yıldız’ın açıklamasında ilgili bölüm şöyle:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli gurup toplantısında: ‘Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.' sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti.'

MHP’li isimlerin şikayet dilekçesinde ne vardı?

MHP’li isimlerin şikayet dilekçesinde ne vardı?

MHP’li isimler, şikayet dilekçelerinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk kararı hakkında kullandığı sözlerine, YPG, PKK ve IŞİD hakkında yaptığı çeşitli açıklamalarına, 2019’da iptal edilen İstanbul seçimleri hakkında YSK’ya yönelik sözleri ile FETÖ hakkındaki açıklamalarına yer yermişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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