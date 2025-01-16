MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Yaptığı Selahattin Demirtaş Şikayetini Geri Çekti
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Yaptığı Selahattin Demirtaş Şikayetini Geri Çekti
MHP, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Devlet Bahçeli’nin 2020 yılında yaptığı şikayeti geri çektiğini duyurdu. MHP’nin suç duyurusu, Kılıçdaroğlu’na siyasi yasağı da kapsıyordu.
27. Dönem milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu, 5 Şubat 2020'de Kılıçdaroğlu’nun Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu hakkında ‘suç ve suçluyu övme’ suçundan dava açılmıştı. Şikayetin geri çekildiğini duyuran MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'süreç mesajı' geldi.
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MHP, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Selahattin Demirtaş hakkındaki ifadeleri nedeniyle şikayette bulunmuştu.
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MHP, bu şikayetinden vazgeçtiğini duyurdu. Söz konusu kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından duyurdu.
Yıldız'ın paylaşımı şöyle oldu:
Yıldız, süreç hatırlatması yaparak “Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz” dedi.
MHP’li isimlerin şikayet dilekçesinde ne vardı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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