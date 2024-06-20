Messi Tenise Benzer Bir Oyun Oynamaya Çalışınca Goygoycuların Diline Düştü: "Sinek Avlıyor Sanki"
Messi Tenise Benzer Bir Oyun Oynamaya Çalışınca Goygoycuların Diline Düştü: "Sinek Avlıyor Sanki"
Arjantinli yıldız Lionel Messi, dünyanın en başarılı futbolcuları arasında. Hatta kimileri göre, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu! Her ne kadar futbolla arası iyi olsa da, Messi'nin diğer sporlarla, özellikle de tenisle iyi olduğunu söylemek pek mümkün değil.
Birazdan göreceğiniz anlar, tam da bunun kanıtı.
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Futbolcu denilince aklınıza muhtemelen onun adı geliyordur: Lionel Messi.
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2022 yılında Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nı kazanan Messi, kariyerinde sekizinci kez Ballon d'Or ödülünün de sahibi olmuştu.
Haliyle insan kendisinin futbolda harikulade bir başarıya sahip olduğunu düşününce, diğer spor dallarında da "en azından iyidir" diye düşünüyor.
Messi bu kez yakın arkadaşı Luis Suarez ile padel oynadı. O anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Fakat Messi'nin padel oynayışında bi' tuhaflık vardı sanki. Toptan intikam almaya çalışırmış gibi görünen Messi, raketi resmen bir silah olarak kullandı!
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En iyisi sizi o anlarla baş başa bırakalım;
Messi'nin padel oyna(ma)dığı anlar ise goygoycuların diline düştü!
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