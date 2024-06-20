Messi Tenise Benzer Bir Oyun Oynamaya Çalışınca Goygoycuların Diline Düştü: "Sinek Avlıyor Sanki"

Arjantinli yıldız Lionel Messi, dünyanın en başarılı futbolcuları arasında. Hatta kimileri göre, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu! Her ne kadar futbolla arası iyi olsa da, Messi'nin diğer sporlarla, özellikle de tenisle iyi olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Birazdan göreceğiniz anlar, tam da bunun kanıtı.