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Messi Tenise Benzer Bir Oyun Oynamaya Çalışınca Goygoycuların Diline Düştü: "Sinek Avlıyor Sanki"

Messi Tenise Benzer Bir Oyun Oynamaya Çalışınca Goygoycuların Diline Düştü: "Sinek Avlıyor Sanki"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.06.2024 - 13:21

Arjantinli yıldız Lionel Messi, dünyanın en başarılı futbolcuları arasında. Hatta kimileri göre, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu! Her ne kadar futbolla arası iyi olsa da, Messi'nin diğer sporlarla, özellikle de tenisle iyi olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Birazdan göreceğiniz anlar, tam da bunun kanıtı.

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Futbolcu denilince aklınıza muhtemelen onun adı geliyordur: Lionel Messi.

Futbolcu denilince aklınıza muhtemelen onun adı geliyordur: Lionel Messi.

Arjantinli ünlü futbolcu Messi, ezeli rakibi Ronaldo ile birlikte son yıllarda dünyanın en iyileri arasında. Öyle ki kimileri kendisinin futbol tarihinin en başarılı ismi olduğunu düşünüyor.

2022 yılında Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nı kazanan Messi, kariyerinde sekizinci kez Ballon d'Or ödülünün de sahibi olmuştu.

2022 yılında Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nı kazanan Messi, kariyerinde sekizinci kez Ballon d'Or ödülünün de sahibi olmuştu.

Messi, ayrıca Ballon d'Or'u en fazla kazanan oyuncu ünvanına da sahip.

Haliyle insan kendisinin futbolda harikulade bir başarıya sahip olduğunu düşününce, diğer spor dallarında da "en azından iyidir" diye düşünüyor.

Haliyle insan kendisinin futbolda harikulade bir başarıya sahip olduğunu düşününce, diğer spor dallarında da "en azından iyidir" diye düşünüyor.

Fakat durum tam da öyle değil. Örneğin tenisi pek de sevmeyen Messi, tenisin dünyanın en zor sporu olduğunu düşünüyor. Fakat oynamaktan da geri kalmıyor!

Messi bu kez yakın arkadaşı Luis Suarez ile padel oynadı. O anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Messi bu kez yakın arkadaşı Luis Suarez ile padel oynadı. O anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Padel, tenise oldukça benzeyen fakat squah ve tenis sporlarının karışımından ortaya çıkan bir spor türü. 

Copa America 2024'e hazırlanan Lionel Messi de yakın arkadaşıyla beraber padel oynayarak stresini attı. O anların sosyal medyada paylaşılmasıyla bütün dünyanın da ilgisini çekmeyi başardı.

Fakat Messi'nin padel oynayışında bi' tuhaflık vardı sanki. Toptan intikam almaya çalışırmış gibi görünen Messi, raketi resmen bir silah olarak kullandı!

Fakat Messi'nin padel oynayışında bi' tuhaflık vardı sanki. Toptan intikam almaya çalışırmış gibi görünen Messi, raketi resmen bir silah olarak kullandı!
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En iyisi sizi o anlarla baş başa bırakalım;

Messi'nin padel oyna(ma)dığı anlar ise goygoycuların diline düştü!

Messi'nin padel oyna(ma)dığı anlar ise goygoycuların diline düştü!
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