Mersin’de MİT Gözetimiyle Kazı Yapılan Gizemli Gecekondu 7 Milyon Liradan Satışa Çıkarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 82 Evler Mahallesi 3106 Sokak’ta bir gecekonduda MİT gözetimiyle 2016 yılında kazı başlatılmıştı. Ancak o gecekonduda ne olduğu, neden kazı yapıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Patronlar Dünyası’ndan Murat Kaya’nın haberine göre ‘gizemli ev’ yeniden satışa sunuldu.

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