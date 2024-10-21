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Mersin’de MİT Gözetimiyle Kazı Yapılan Gizemli Gecekondu 7 Milyon Liradan Satışa Çıkarıldı

Mersin’de MİT Gözetimiyle Kazı Yapılan Gizemli Gecekondu 7 Milyon Liradan Satışa Çıkarıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.10.2024 - 15:15

Mersin’in Tarsus ilçesinde 82 Evler Mahallesi 3106 Sokak’ta bir gecekonduda MİT gözetimiyle 2016 yılında kazı başlatılmıştı. Ancak o gecekonduda ne olduğu, neden kazı yapıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Patronlar Dünyası’ndan Murat Kaya’nın haberine göre ‘gizemli ev’ yeniden satışa sunuldu.

Kaynak

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Mersin’in Tarsus ilçesinde 2016 yılında MİT gözetimiyle bir gecekonduda kazı yapılmaya başlanmıştı. O kazı yaklaşık 1 sene boyunca sürmüştü.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2016 yılında MİT gözetimiyle bir gecekonduda kazı yapılmaya başlanmıştı. O kazı yaklaşık 1 sene boyunca sürmüştü.

Yıllar boyunca o gecekonduda ne olduğu neden kazı yapıldığı açıklanmazken Patronlar Dünyası’ndan Murat Kaya’nın haberine göre ‘gizemli ev’ tekrardan satışa sunuldu.

Yıllar boyunca o gecekonduda ne olduğu neden kazı yapıldığı açıklanmazken Patronlar Dünyası’ndan Murat Kaya’nın haberine göre ‘gizemli ev’ tekrardan satışa sunuldu.

Kaynak

Gizemli ev geçen sene 6 milyon 750 bin liradan satışa sunulmuştu. Bu parayı veren olmamıştı. Satıştan vazgeçen ev sahibi aradan geçen bir yılın ardından yeniden satışa çıkardı.

Gizemli ev geçen sene 6 milyon 750 bin liradan satışa sunulmuştu. Bu parayı veren olmamıştı. Satıştan vazgeçen ev sahibi aradan geçen bir yılın ardından yeniden satışa çıkardı.

Ev sahibi ilanı “Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı Ev” başlığıyla açtı ve gecekondu için 6 milyon 750 bin TL istedi.

Ev sahibi ilanı “Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı Ev” başlığıyla açtı ve gecekondu için 6 milyon 750 bin TL istedi.

Tunahan Tiryaki isimli ev sahibi ilanına şu mesajı not düştü:

Tunahan Tiryaki isimli ev sahibi ilanına şu mesajı not düştü:

“Ciddi olanlar arayabilir. Pazarlık yoktur. Bilgi için internetten araştırma yapabilirsiniz. Saygılarımla.. Cephesi Tarsu Avm Karşısı. Hilton Otel Karşısı (yapım aşamasında) Arsa olarak satılıktır. Avm etrafı devam eden 12 blok inşaat. Yan tarafı yeni başlanacak olan site 4 blok. 

Kaymakamlık (1dk yürüme mesafesi). Emniyet Genel Müdürlüğü (1dk yürüme mesafesinde. Şehir Hastanesi yürüme mesafesinde. Yatırımlık olarak 209 mt2 arsa. Müşteri portföyü olarak da taliplisine satılıktır. Taliplisine hayırlı olsun.”

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