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Merkez Bankası Rezervleri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Merkez Bankası Rezervleri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
24.10.2024 - 15:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv oranını açıkladı. Rezervler 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar arttı.

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Merkez Bankası toplam rezervleri açıkladı. Rezervler 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolara çıktı. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.

Merkez Bankası toplam rezervleri açıkladı. Rezervler 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolara çıktı. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.

Para ve banka istatistiklerine göre ise brüt döviz rezervleri 148 milyon dolar arttı, 65 milyar 574 milyon dolara ulaştı.

Para ve banka istatistiklerine göre ise brüt döviz rezervleri 148 milyon dolar arttı, 65 milyar 574 milyon dolara ulaştı.

Altın rezervi 63 milyar 743 milyon dolardan 65 milyar 574 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Altın rezervi 63 milyar 743 milyon dolardan 65 milyar 574 milyon dolar seviyesine yükseldi.

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onr gly

Demek ki 128 milyar doların nerede olduğu bulunabilseydi şimdi 2 katı rezervimiz olacaktı :)

Arc noise

Altın sağ olsun. Her manada :)

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