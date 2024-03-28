Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu'ndan Zarar Açıklaması Çıkmayacak mı?

TCMB, 2019 yılına kadar Genel Kurul toplantılarını Nisan ayında düzenliyordu.

Buna göre Banka Esas Mukavelesi'ndeki 'Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır.' cümlesi 'Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır.' şeklinde değiştirildi.