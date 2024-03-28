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Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu'ndan Zarar Açıklaması Çıkmayacak mı?

Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu'ndan Zarar Açıklaması Çıkmayacak mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.03.2024 - 14:45 Son Güncelleme: 28.03.2024 - 15:30

Merkez Bankası, 2018 öncesinde her yıl Nisan ayında yapılan genel kurulun son yıllarda yapılan değişiklikle yılın ilk 3 ayında yapılmasına karşın TCMB yönetimi 28 Mart tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapacağını açıklamıştı. Bu toplantıdan çıkabilecek kararı bankanın eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara yorumladı.

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TCMB'nin her yıl, yılın ilk 3 ayında yapılan genel kurulu aynı süre içinde "Olağanüstü" olunca dikkat çekmişti.

TCMB'nin her yıl, yılın ilk 3 ayında yapılan genel kurulu aynı süre içinde "Olağanüstü" olunca dikkat çekmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada 28 Mart tarihi belirtilirken, "zarar" iddiaları da gündeme gelmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada 28 Mart tarihi belirtilirken, "zarar" iddiaları da gündeme gelmişti.

Bakınız.

Merkez Bankası eski Başekonomisti, BİLkent Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kendisine ulaşan genel kurul davetiyesini paylaşırken, ilgi çeken de bir tespitte bulundu.

Merkez Bankası eski Başekonomisti, BİLkent Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kendisine ulaşan genel kurul davetiyesini paylaşırken, ilgi çeken de bir tespitte bulundu.

"Bugün Merkez Bankası Genel Kurul yapıyor. Normalde bu toplantının yapıldığı gün yıllık rapor ve kar/zarar durumu yayınlanırdı. Bu defa KKM nedeniyle 900 milyara yaklaşan zararın seçimden önce açıklanmaması için muhtemelen Genel Kurulun Nisan’a kaydırılması yönünde karar alınacak."

"Bugün Merkez Bankası Genel Kurul yapıyor. Normalde bu toplantının yapıldığı gün yıllık rapor ve kar/zarar durumu yayınlanırdı. Bu defa KKM nedeniyle 900 milyara yaklaşan zararın seçimden önce açıklanmaması için muhtemelen Genel Kurulun Nisan’a kaydırılması yönünde karar alınacak."
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Kara'nın bu değerlendirmesine de yorumlar gecikmedi.

Kara'nın bu değerlendirmesine de yorumlar gecikmedi.
twitter.com
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Merkez Bankası, her yıl kârını Hazine'ye aktarırken,

Merkez Bankası, her yıl kârını Hazine'ye aktarırken,
twitter.com

2023 yılında KKM'nin yükünün tamamen TCMB'ye devredilmesiyle

2023 yılında KKM'nin yükünün tamamen TCMB'ye devredilmesiyle
twitter.com

Yapılan hesaplarda TCMB'nin bilançosunda zarar oluştuğu hesaplanmıştı.

Yapılan hesaplarda TCMB'nin bilançosunda zarar oluştuğu hesaplanmıştı.
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Karar da açıklandı.

Karar da açıklandı.
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TCMB genel kurulu her yıl nisanda yapılacak.

TCMB genel kurulu her yıl nisanda yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) genel kurulunun her yıl nisan ayında yapılması kabul edildi.

TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Banka Esas Mukavelesi’nin 14. maddesinin (A) fıkrasının ikinci bendinde Banka Genel Kurul Toplantılarının her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanabilmesi yönünde değişiklik yapılması hususun, Genel Kurulun onayına sunuldu.

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Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "TCMB Genel Kurulu birkaç yıl önceye kadar zaten nisan ayında yapılıyordu. Bizim normalizasyon sürecimiz var; Fabrika ayarlarına dönüyoruz." dedi.

Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "TCMB Genel Kurulu birkaç yıl önceye kadar zaten nisan ayında yapılıyordu. Bizim normalizasyon sürecimiz var; Fabrika ayarlarına dönüyoruz." dedi.

TCMB, 2019 yılına kadar Genel Kurul toplantılarını Nisan ayında düzenliyordu.

Buna göre Banka Esas Mukavelesi'ndeki 'Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır.' cümlesi 'Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır.' şeklinde değiştirildi.

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