Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu'ndan Zarar Açıklaması Çıkmayacak mı?
Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu'ndan Zarar Açıklaması Çıkmayacak mı?
Merkez Bankası, 2018 öncesinde her yıl Nisan ayında yapılan genel kurulun son yıllarda yapılan değişiklikle yılın ilk 3 ayında yapılmasına karşın TCMB yönetimi 28 Mart tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapacağını açıklamıştı. Bu toplantıdan çıkabilecek kararı bankanın eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara yorumladı.
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TCMB'nin her yıl, yılın ilk 3 ayında yapılan genel kurulu aynı süre içinde "Olağanüstü" olunca dikkat çekmişti.
TCMB'den yapılan açıklamada 28 Mart tarihi belirtilirken, "zarar" iddiaları da gündeme gelmişti.
Merkez Bankası eski Başekonomisti, BİLkent Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kendisine ulaşan genel kurul davetiyesini paylaşırken, ilgi çeken de bir tespitte bulundu.
"Bugün Merkez Bankası Genel Kurul yapıyor. Normalde bu toplantının yapıldığı gün yıllık rapor ve kar/zarar durumu yayınlanırdı. Bu defa KKM nedeniyle 900 milyara yaklaşan zararın seçimden önce açıklanmaması için muhtemelen Genel Kurulun Nisan’a kaydırılması yönünde karar alınacak."
Kara'nın bu değerlendirmesine de yorumlar gecikmedi.
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Merkez Bankası, her yıl kârını Hazine'ye aktarırken,
2023 yılında KKM'nin yükünün tamamen TCMB'ye devredilmesiyle
Yapılan hesaplarda TCMB'nin bilançosunda zarar oluştuğu hesaplanmıştı.
Karar da açıklandı.
TCMB genel kurulu her yıl nisanda yapılacak.
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Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "TCMB Genel Kurulu birkaç yıl önceye kadar zaten nisan ayında yapılıyordu. Bizim normalizasyon sürecimiz var; Fabrika ayarlarına dönüyoruz." dedi.
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