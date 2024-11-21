Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Oldu? TCMB Kasım Ayı PPK Faiz Kararı ve Detayları
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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Oldu? TCMB Kasım Ayı PPK Faiz Kararı ve Detayları
Ekim ayında açıkladığı son faiz kararıyla birlikte politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), kasım ayında alacağı faiz kararı birçok yatırımcı tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyordu.
Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? Hepsinin cevabını burada bulabilirsiniz.
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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Oldu?
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Yıl Sonu Faiz Beklentisi Yüzde Kaç?
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