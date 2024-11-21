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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Oldu? TCMB Kasım Ayı PPK Faiz Kararı ve Detayları

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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Oldu? TCMB Kasım Ayı PPK Faiz Kararı ve Detayları

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 17:28

Ekim ayında açıkladığı son faiz kararıyla birlikte politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), kasım ayında alacağı faiz kararı birçok yatırımcı tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyordu. 

Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? Hepsinin cevabını burada bulabilirsiniz.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Oldu?

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, nihayet kasım ayı faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi ve böylece üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tutmuş oldu.

Açıklanan faiz kararının haberini şurada vermiştik👇

Yıl Sonu Faiz Beklentisi Yüzde Kaç?

Yıl Sonu Faiz Beklentisi Yüzde Kaç?

Açıklanan faiz kararının ardından ekonomistlerin yıl sonu politika faizi analizleri için araştırmalar başladı. Son hesaplamalar sonrası ekonomistlerin yıl sonu için öngördükleri politika faizi beklentilerinin oırtalaması yüzde 49,10 olarak hesaplandı. 

Yıl sonuyla ilgili beklentilerini dile getiren ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50 artacağını öngörürken, ekonomistlerden 1'i yüzde 48,5 ve 3 tanesi ise söz konusu oranın yüzde 47,5 olacağı tahmininde bulundu. (Kaynak)

Ekim Ayı Faiz Kararı Ne Olmuştu?

Ekim Ayı Faiz Kararı Ne Olmuştu?

Politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası, Ekim 2024'te de benzer bir karar almış ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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