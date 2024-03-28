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MEB Açıkladı: Okullarda Eğitime Yerel Seçim Arası

MEB Açıkladı: Okullarda Eğitime Yerel Seçim Arası

MEB
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 14:48

Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için okulların 1 Nisan’da tatil edildiğini açıkladı.

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Türkiye, 31 Mart’ta sandık başına gidecek ve 5 yıllık süre için yerel yöneticilerini seçecek.

Türkiye, 31 Mart’ta sandık başına gidecek ve 5 yıllık süre için yerel yöneticilerini seçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, oy kullanma işleminin yapılacağı okullarda sınıfların oy verme için düzenlendiğini ve sayma işleminin geç saatlere kadar süreceği için 1 Nisan’da okulların tatil olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, oy kullanma işleminin yapılacağı okullarda sınıfların oy verme için düzenlendiğini ve sayma işleminin geç saatlere kadar süreceği için 1 Nisan’da okulların tatil olduğunu açıkladı.

“Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.”

“Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.”

“Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.”

“Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.”

“Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir.”

“Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir.”

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