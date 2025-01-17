Mahfi Eğilmez Türkiye’nin 24 Yıllık Röntgenini Çekti
Mahfi Eğilmez Türkiye’nin 24 Yıllık Röntgenini Çekti
Ekonomist Mahfi Eğilmez, '21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye Ekonomisi ve GOÜ Karşılaştırması' başlıklı bir yazı kalem aldı. Eğilmez, Türkiye’nin son 24 yılını gelişmekte olan ülkelerle (GOÜ) karşılaştırdı.
Türkiye’nin ülkelere göre daha dalgalı bir büyüme politikası izlediğini dile getiren Eğilmez, “Uyguladığımız siyasal, sosyal ve ekonomik politikaların yanlış olduğu anlaşılıyor. Türkiye’nin, bu 24 yıllık sürede hiçbir biçimde başarılı olamadığını içinde yer aldığı GOÜ grubunun ortalamasını geçmek bir yana çok geride kaldığını gösterdi” dedi.
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Mahfi Eğilmez, blogunda Türkiye’nin 24 yılını gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığı bir yazı kaleme aldı.
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Eğilmez, Türkiye’nin büyümesinin diğer ülkelere göre daha fazla dalgalı olduğunu belirtti. Bunun nedeni ise ekonomi politikasında kararsızlık, sık değişiklik ve bilim dışı savrulmaların yarattığı istikrarsızlık.
Türkiye’de enflasyon, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üç katından fazla.
“Türkiye 24 yıllık sürede hiçbir biçimde başarılı olamadı.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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