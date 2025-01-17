Mahfi Eğilmez Türkiye’nin 24 Yıllık Röntgenini Çekti

Mahfi Eğilmez, enflasyonu gelişmekte olan ülkelelerle de karşılaştırdı. 2000-2023 yılları arasında dönemin ortalama enflasyonu yüzde 20.03. Eğilmez, bu oranın Türkiye’nin de aralarında bulunduğu GOÜ ortalamasının üç katından fazla olduğunu dile getirdi.

Eğilmez, Türkiye’nin enflasyonla mücadeleyi dönemsel bir konu olarak algıladığını ve seçimi kazanmak için bu mücadelenin terk edildiğini kaydetti.