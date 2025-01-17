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Ekonomi
Mahfi Eğilmez Türkiye’nin 24 Yıllık Röntgenini Çekti

Mahfi Eğilmez Türkiye’nin 24 Yıllık Röntgenini Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2025 - 21:40

Ekonomist Mahfi Eğilmez, '21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye Ekonomisi ve GOÜ Karşılaştırması' başlıklı bir yazı kalem aldı. Eğilmez, Türkiye’nin son 24 yılını gelişmekte olan ülkelerle (GOÜ) karşılaştırdı. 

Türkiye’nin ülkelere göre daha dalgalı bir büyüme politikası izlediğini dile getiren Eğilmez, “Uyguladığımız siyasal, sosyal ve ekonomik politikaların yanlış olduğu anlaşılıyor. Türkiye’nin, bu 24 yıllık sürede hiçbir biçimde başarılı olamadığını içinde yer aldığı GOÜ grubunun ortalamasını geçmek bir yana çok geride kaldığını gösterdi” dedi.

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Mahfi Eğilmez, blogunda Türkiye’nin 24 yılını gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığı bir yazı kaleme aldı.

Mahfi Eğilmez, blogunda Türkiye’nin 24 yılını gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığı bir yazı kaleme aldı.

Türkiye’nin büyümesini grafiklerle anlatan Eğilmez, diğer ülkelerle benzer şekilde yüzde 5.1 büyüdüğünü ifade etti.

Eğilmez, Türkiye’nin büyümesinin diğer ülkelere göre daha fazla dalgalı olduğunu belirtti. Bunun nedeni ise ekonomi politikasında kararsızlık, sık değişiklik ve bilim dışı savrulmaların yarattığı istikrarsızlık.

Eğilmez, Türkiye’nin büyümesinin diğer ülkelere göre daha fazla dalgalı olduğunu belirtti. Bunun nedeni ise ekonomi politikasında kararsızlık, sık değişiklik ve bilim dışı savrulmaların yarattığı istikrarsızlık.

“Özetle Türkiye bu dönemde aralarında yer aldığı grubun ortalamasına göre çok daha dalgalı bir büyüme yolu izlemiş, gruptan kopmamış, aynı ortalamayı yakalamış ama gruba göre bir üstünlük de sağlayamamıştır. Grupta Çin, Hindistan gibi yüksek hızla büyüyen ekonomilerin yanı sıra birçok fakir Afrika ülkesinin de bulunduğuna dikkat etmek gerekir.”

Kaynak

Türkiye’de enflasyon, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üç katından fazla.

Türkiye’de enflasyon, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üç katından fazla.

Mahfi Eğilmez, enflasyonu gelişmekte olan ülkelelerle de karşılaştırdı. 2000-2023 yılları arasında dönemin ortalama enflasyonu yüzde 20.03. Eğilmez, bu oranın Türkiye’nin de aralarında bulunduğu GOÜ ortalamasının üç katından fazla olduğunu dile getirdi. 

Eğilmez, Türkiye’nin enflasyonla mücadeleyi dönemsel bir konu olarak algıladığını ve seçimi kazanmak için bu mücadelenin terk edildiğini kaydetti.

“Türkiye 24 yıllık sürede hiçbir biçimde başarılı olamadı.”

“Türkiye 24 yıllık sürede hiçbir biçimde başarılı olamadı.”

Grafikleri değerlendiren Eğilmez, çarpıcı gerçekleri açıkladı. Karşılaştırmalar sonucu Türkiye’nin 24 yıllık sürede hiçbir biçimde başarılı olamadığını dile getiren Eğilmez, “GOÜ grubunun ortalamasını geçmek bir yana çok geride kaldığını gösterdi. Uyguladığımız siyasal, sosyal ve ekonomik politikaların yanlış olduğu anlaşılıyor” dedi.

Çözüm yolları neler?

Çözüm yolları neler?

Eğilmez, çözüm yollarının hukuk üstünlüğü, demokrasi, bilime dayalı eğitim, ekonomi politikasındaki yanlışları giderecek yeni bir model olduğunu ifade etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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