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Limak Holding Sahibi Nihat Özdemir Suriye’nin Türkiye’ye Vergi Kararına Hayret Etti

Limak Holding Sahibi Nihat Özdemir Suriye’nin Türkiye’ye Vergi Kararına Hayret Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2025 - 17:10

Suriye, tüm ülkelerden ithal edilen ürünlerdeki gümrük vergisini yüzde 300 artırdı. Türkiye'den ithal edilen çimentonun gümrük vergisinde ise yüzde 385,7 artışa gitti. Suriye’nin yeniden kalkınması için özellikle Türkiye’nin ülkeye yatırımlar yapması bekleniyor. Türk inşaat firmalarının etkin bir rol oynayacağı öngörülüyor. 

Ancak alınan vergi kararı Türkiye ve dünyada önde gelen inşaat firması Limak Holding’in sahibi Nihat Özdemir’i de şaşırttı.

Ekonomim’den Vahap Munyar, köşe yazısında Özdemir’in Suriye’nin Türkiye’ye yüzde 300’lük vergi kararına tepkisini yazdı. Özdemir, “Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü” diye konuştu.

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Suriye'nin tüm ülkelerden ithal edilen ürünler için gümrük vergisini yüzde 300'e artırmasından en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Suriye'nin tüm ülkelerden ithal edilen ürünler için gümrük vergisini yüzde 300'e artırmasından en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Özellikle Suriye'nin yeniden kalkınmasında Türkiye'nin önemli rol oynaması bekleniyor. Türk inşaat firmalarına Suriye'nin yeniden toparlanmasında etkili olacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen inşaat firması Limak Holding sahibi Nihat Özdemir de Suriye'nin vergi kararına oldukça şaşıran isimlerden.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen inşaat firması Limak Holding sahibi Nihat Özdemir de Suriye'nin vergi kararına oldukça şaşıran isimlerden.

Vahap Munyar, Ekonomim'de yayımlanan köşesinde Özdemir'in Suriye'nin vergi kararına dair tepkilerini yazdı. 

Kaynak

Nihat Özdemir: “Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor.”

Nihat Özdemir: “Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor.”

Özdemir, 50 dolara ihraç edilen çimentodan 27 dolar alınacağını belirterek “Bu çok yüksek vergi” dedi. 

Türkiye’den giden çimentodan 20 dolar ayrıca vergi alınacağını vurgulayan Özdemir, “Bu düzeyde bir verginin Türkiye’ye özel uygulanması anlaşılır gibi değil” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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