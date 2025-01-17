Limak Holding Sahibi Nihat Özdemir Suriye’nin Türkiye’ye Vergi Kararına Hayret Etti

Suriye, tüm ülkelerden ithal edilen ürünlerdeki gümrük vergisini yüzde 300 artırdı. Türkiye'den ithal edilen çimentonun gümrük vergisinde ise yüzde 385,7 artışa gitti. Suriye’nin yeniden kalkınması için özellikle Türkiye’nin ülkeye yatırımlar yapması bekleniyor. Türk inşaat firmalarının etkin bir rol oynayacağı öngörülüyor.

Ancak alınan vergi kararı Türkiye ve dünyada önde gelen inşaat firması Limak Holding’in sahibi Nihat Özdemir’i de şaşırttı.

Ekonomim’den Vahap Munyar, köşe yazısında Özdemir’in Suriye’nin Türkiye’ye yüzde 300’lük vergi kararına tepkisini yazdı. Özdemir, “Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü” diye konuştu.

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