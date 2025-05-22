Leyla ile Mecnun Konusu Nedir? Leyla ile Mecnun Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Başlangıçta, dizi, AB izleyici grubunda ortalama bir reyting oranı ile karşılandı. Genel izleyici kitlesi (Tüm Kişiler kategorisi) için alınan reytingler ise düşük seviyede idi. Ancak, sosyal medyada büyük bir etki yaratarak, zamanla reytinglerini artırmayı başardı. İlk sezon boyunca genellikle AB grubunda ilk 10, Tüm Kişiler kategorisinde ise ilk 20 içerisinde yer aldı.

Reytingler, bu dönemde istikrarlı ancak nispeten düşük seviyelerde seyretti. AB grubunda 3–5 bandı arasında değişen reytinglerle, dizi sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu. Tüm Kişiler kategorisinde genellikle 2–4 arasında reyting aldı. Dizinin en büyük destekçisi ise Twitter, Ekşi Sözlük ve Facebook gibi sosyal medya platformları oldu. Tekrar bölümleri bile yüksek izlenme oranlarına ulaşarak, 'alternatif dizi' olarak en çok izlenen yapımlardan biri oldu.

TRT ile yapımcılar arasındaki anlaşmazlıklar ve oyuncu kadrosunun değişmesi sonucu dizi, büyük eleştirilere maruz kaldı. Reytingler önemli ölçüde düştü ve yeni kadrolu bölümler 1.5–2 reyting bandında kaldı. Bu durum, dizinin kısa sürede yayından kaldırılmasına neden oldu.

2021 yılında Exxen’de yayınlanan “Leyla ile Mecnun” yeniden çekim sezonu, dijital platformlarda yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Net izlenme sayıları açıklanmasa da, Exxen’in en popüler içeriklerinden biri olduğu belirtildi. YouTube’da eski bölümler milyonlarca izlenmeye ulaştı ve bazı bölümler 5 milyonun üzerinde izlenme sayısına sahip oldu.'