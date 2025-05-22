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Leyla ile Mecnun Konusu Nedir? Leyla ile Mecnun Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Leyla ile Mecnun Konusu Nedir? Leyla ile Mecnun Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.05.2025 - 22:21

Türkiye televizyoleyn tarihinin kült dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun, absürt komedi tarzıyla izleyicilerin gönüllerine apayrı bir taht kurmuştu. Yayın hayatına televizyonda başlayıp ardından dijital platforma taşınan ikonik dizi Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Köksal Engür, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizi hala günümüzde popülerliğini de koruyor. Peki Leyla ile Mecnun dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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Leyla ile Mecnun Dizisi Konusu

Leyla ile Mecnun Dizisi Konusu

Leyla ile Mecnun, aynı gün aynı hastanede doğan ve çocukluklarından beri kaderleri kesişen Mecnun ve Leyla'nın hikayesini konu alır. İlk bakışta klasik bir aşk hikayesi gibi görünen dizi, zamanla absürt komedi unsurları, felsefi göndermeleri ve toplumsal eleştirileriyle derinleşir.

Mahalle ortamında geçen hikayede, Mecnun’un Leyla’ya duyduğu aşk çevresinde gelişen olaylar, gerçeklikten koparak zaman zaman fantastik bir dünyaya dönüşür. Dizi aynı zamanda dostluk, aile bağları ve hayatın absürtlüğü gibi temaları da işler.

Leyla ile Mecnun Dizisi Oyuncuları

Leyla ile Mecnun Dizisi Oyuncuları

  • Ali Atay – Mecnun Çınar

  • Leyla Yılmaz (Ezgi Asaroğlu), Mecnun için adını Leyla yapan Şirin Leyla (Müge Boz), Sedef Leyla (Zeynep Çamcı), Gotik Leyla (Neslihan Aker), Tatlımbaş Leyla (Tuğçe Kurşunoğlu) Leyla Yedinci (Melis Birkan)) 

  • Ahmet Mümtaz Taylan – İskender Baba (Mecnun’un babası)

  • Serkan Keskin – İsmail Abi

  • Cengiz Bozkurt – Erdal Bakkal

  • Köksal Engür – Ak Sakallı Dede

  • Osman Sonant – Yavuz (Hırsız Yavuz)

Dizi boyunca konuk oyuncular ve yan karakterler de unutulmaz performanslar sergilemiştir.

Leyla ile Mecnun Bölümler ve Sezonlar

Leyla ile Mecnun Bölümler ve Sezonlar

Toplamda 7 sezon yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinin yalnızca birkaç sezonu ekranlarda izleyiciyle buluştu. TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan ünlü dizi 3. sezonuyla yani 17 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan 103. bölüm ile ekranlara veda etti. 

Her bölüm yaklaşık 90 dakika uzunluğundaydı.

Leyla ile Mecnun Dizisi Uyarlama mı?

Leyla ile Mecnun Dizisi Uyarlama mı?

Dizi ismini ve temel hikayesini Fuzûlî'nin klasik mesnevisi 'Leyla ile Mecnun' eserinden alır. Ancak, doğrudan bir uyarlama değil, modern bir yorumdur. Aşk teması klasik öyküye selam dururken, anlatım tarzı ve olay örgüsü tamamen özgündür.

Leyla ile Mecnun Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Leyla ile Mecnun Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Leyla ile Mecnun, 9 Şubat 2011 tarihinde ilk sezonuyla TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizi belli bir süre çarşamba günü yayınlandıktan sonra pazartesi akşamları izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayın saati de sıkça değişiklik gösterdi. İlk sezonu 23.00'te yayınlanmaya başlamış, ikinci sezonu 22.30'da izleciyle buluşmuş ve ekrandaki son sezonu olan 3. sezondaysa 21.45'te yayınlanmıştı. 

3 Eylül 202'de yayınlanan dördüncü sezonuyla birlikte EXXEN'e taşınan dizinin buradaki her bir bölümü yaklaşık 60 dakika oldu. Dizi diğer sezonlarda da 10 bölümlük olarak yayınlandı. 

Şimdilerde ise TRT 1'in resmi sitesi, EXXEN, Tabii ve YouTube üzerinden Leyla ile Mecnun'un tüm bölümleri izlenebiliyor.

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Leyla ile Mecnun İzlenme Oranları ve Reytingler

Leyla ile Mecnun İzlenme Oranları ve Reytingler

Başlangıçta, dizi, AB izleyici grubunda ortalama bir reyting oranı ile karşılandı. Genel izleyici kitlesi (Tüm Kişiler kategorisi) için alınan reytingler ise düşük seviyede idi. Ancak, sosyal medyada büyük bir etki yaratarak, zamanla reytinglerini artırmayı başardı. İlk sezon boyunca genellikle AB grubunda ilk 10, Tüm Kişiler kategorisinde ise ilk 20 içerisinde yer aldı.

Reytingler, bu dönemde istikrarlı ancak nispeten düşük seviyelerde seyretti. AB grubunda 3–5 bandı arasında değişen reytinglerle, dizi sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu. Tüm Kişiler kategorisinde genellikle 2–4 arasında reyting aldı. Dizinin en büyük destekçisi ise Twitter, Ekşi Sözlük ve Facebook gibi sosyal medya platformları oldu. Tekrar bölümleri bile yüksek izlenme oranlarına ulaşarak, 'alternatif dizi' olarak en çok izlenen yapımlardan biri oldu.

TRT ile yapımcılar arasındaki anlaşmazlıklar ve oyuncu kadrosunun değişmesi sonucu dizi, büyük eleştirilere maruz kaldı. Reytingler önemli ölçüde düştü ve yeni kadrolu bölümler 1.5–2 reyting bandında kaldı. Bu durum, dizinin kısa sürede yayından kaldırılmasına neden oldu.

2021 yılında Exxen’de yayınlanan “Leyla ile Mecnun” yeniden çekim sezonu, dijital platformlarda yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Net izlenme sayıları açıklanmasa da, Exxen’in en popüler içeriklerinden biri olduğu belirtildi. YouTube’da eski bölümler milyonlarca izlenmeye ulaştı ve bazı bölümler 5 milyonun üzerinde izlenme sayısına sahip oldu.'

Leyla ile Mecnun Eleştiri ve Ödüller

Leyla ile Mecnun Eleştiri ve Ödüller

Antalya Televizyon Ödülleri

  • 2011 En İyi Komedi Dizisi

  • 2011 En İyi Komedi Erkek Oyuncu – Ali Atay

  • 2011 En İyi Komedi Yönetmeni – Onur Ünlü

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • 2012 Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu – Serkan Keskin (İsmail Abi rolüyle)

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Medya Oscarları

  • 2012 Yılın TV Dizisi

İsmail Cem Televizyon Ödülleri

  • En İyi Komedi Dizisi Oyuncusu – Serkan Keskin (Yıl: 2012)

Bilkent Üniversitesi

  • 2013 - En İyi Komedi Dizisi 

  • Leyla ile Mecnun dizisi birçok ödüle layık görüldü. Yukarıda dizinin aldığı ödüllerden başlıcalarını görebilirsiniz.

Leyla ile Mecnun Son Haberler

Hala birçok repliğiyle sosyal medya platformlarında trendlere giren Leyla ile Mecnun, geçtiğimiz haftalarda da dizideki 'TRT Payı' sahnesiyle gündeme geldi.

Leyla ile Mecnun Benzeri Diziler

Leyla ile Mecnun Benzeri Diziler

  • Ben de Özledim

  • Şubat

  • Yedi Numara

  • Gibi

  • Bartu Ben

  • Alef

  • Bir Demet Tiyatro

  • Tutunamayanlar

Leyla ile Mecnun Nerede Çekiliyor?

Leyla ile Mecnun Nerede Çekiliyor?

Her sahnesiyle gönüllere apayrı tahtlar kuran Leyla ile Mecnun dizisi İstanbul'da Kireçburnu ve Sarıyer gibi mekanlarda çekilirken aynı zamanda AnkaraYozgatİzmir ve Niğde gibi farklı şehirlerde de çekilmiştir.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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