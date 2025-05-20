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Çukur Konusu Nedir? Çukur Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Çukur Konusu Nedir? Çukur Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 18:01

2017-2021 yılları arasında Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur, Türk dizi tarihine damgasını vuran yapımlardan mafya dizilerinden biri oldu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Dilan Çiçek Deniz gibi oyuncuların yer aldığı dizi, sürükleyici senaryosuyla büyük beğeni topladı. Peki Çukur dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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Çukur Dizisi Konusu

Çukur Dizisi Konusu

Çukur, İstanbul’un en belalı mahallelerinden birinde geçen, aksiyon ve dram unsurlarını harmanlayan bir suç dizisidir. Koçovalı ailesi, Çukur Mahallesi'nin söz sahibi ailesidir ve mahallede yasa dışı işlere izin verilmez. Ancak bu düzen, dışarıdan gelen yeni tehditlerle sarsılır. Ailenin kayıp oğlu Yamaç Koçovalı, yıllar sonra mahalleye döner ve ailesini korumak için büyük bir savaşa girişir.

Mahallenin aidiyet duygusu, aile bağları ve adalet arayışı; dizinin temel temaları arasında yer alır. Zamanla sadece bir mahalle hikâyesi olmaktan çıkarak mafya, ihanet ve intikam ekseninde gelişen çok katmanlı bir anlatıya dönüşür.

Çukur Dizisi Oyuncuları

Çukur Dizisi Oyuncuları

  • Aras Bulut İynemli – Yamaç Koçovalı

  • Dilan Çiçek Deniz - Sena Koçovalı

  • Erkan Kolçak Köstendil – Vartolu Sadettin

  • Necip Memili – Cumali Koçovalı

  • Mustafa Üstündağ – Kahraman Koçovalı

  • Perihan Savaş – Sultan Koçovalı

  • Rıza Kocaoğlu – Aliço

  • Ercan Kesal – İdris Koçovalı

Çukur Bölümler ve Sezonlar

Çukur Bölümler ve Sezonlar

4 sezon boyunca Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur toplam 131 bölümle izleyicilerinin karşısına çıktı. 2017 - 2018'te yayınlanan ilk sezonunda 33 bölüm, 2018 - 2019 yılları arasında ekranlara gelen 2. sezonda 34 bölüm, üçüncü sezonda 25 bölüm ve son sezon olan 4. sezonda ise 39 bölüm yer aldı. 

Her bölüm yaklaşık 120 dakika uzunluğundaydı.

Çukur Dizisi Uyarlama mı?

Çukur Dizisi Uyarlama mı?

Çukur dizisi bir uyarlama yapımlardan biri değildir. Senaryosu Gökhan Horzum ve Damla Serim tarafından yazılan özgün bir yapımdır. Ancak dizi, zaman zaman klasik Türk mafya dizilerinden ve bazı sinema eserlerinden esinlenmeler taşıyabilir.

Çukur Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Çukur Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Çukur, 23 Ekim 2017’de Show TV ekranlarında yayın hayatına başlamış ve 7 Haziran 2021’de final yaptı. Dizi pazartesi akşamları izleyicisiyle buluştu.

Popüler dizi şimdilerde ise Prime Video, Puhu Tv, GAIN, YouTube ve çeşitli dijital platformlarda tüm bölümleriyle izlenebiliyor.

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Çukur İzlenme Oranları ve Reytingler

Çukur İzlenme Oranları ve Reytingler

2017'de ilk bölümüyle ekranlara gelen ve izleyicilerin ilgisini çeken dizi, 17. bölümünde Total reyting oranı %11,70, AB grubunda %14,09 ve ABC1 20+ grubunda %14,84 ile tüm kategorilerde zirveye oturmuştur. İkinci ve üçüncü sezonlarında da izleyici kitlesini memnun etmeyi başaran dizi, 74. bölümde Total'de %10,44, AB grubunda %9,75 ve ABC1 20+ grubunda %10,99 izlenme oranlarına ulaşarak yine tüm kategorilerde birincilik koltuğuna oturmuştur. Dizi, 7 Haziran 2021'de 131. bölümüyle ekranlara veda etmiştir. Final bölümünde Total reyting oranı %8,17 olarak kaydedilmiştir. Bu başarılarıyla dizi, yayınlandığı süre boyunca izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştır.

Çukur Eleştiri ve Ödüller

Çukur Eleştiri ve Ödüller

  • 6. Seul Uluslararası Drama Ödülleri – Jüri Özel Ödülü (2021)

  • Pantene Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dizi (2018)

  • Magazinci.com İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri – Yılın Dizisi (2018)

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri 

  • En İyi Erkek Oyuncu: Aras Bulut İynemli, çeşitli organizasyonlarda bu ödüle layık görülmüştür.

  • En İyi Dizi Müziği: Toygar Işıklı'nın bestelediği müziklerle ödül kazanmıştır.

  • Yılın Şarkısı: Gazapizm'in 'Heyecanı Yok' şarkısı, dizide kullanılmasıyla ödül almıştır.

  • Dizi, özellikle şiddet içerikli sahneleri nedeniyle bazı eleştiriler almıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu sahneler nedeniyle diziye çeşitli cezalar uygulamıştır.  Ayrıca, edebiyatçı Nurdan Gürbilek, 'İkinci Hayat' adlı eserinde diziyi 'mahalleye dönüş' teması üzerinden analiz etmiş ve müziklerin sahnelerle olan uyumuna dikkat çekmiştir

Çukur Son Haberler

Çukur Son Haberler

Birsen Altuntaş geçtiğimiz haftalarda, Çukur dizinin bu yaz filme çekileceğini açıkladı. 

Öte yandan Çukur ekibinin yenisi dizisi Halef'le ilgili detaylar da sevilen diziyi sıkça gündeme getirdi.

Çukur Benzeri Diziler

Çukur Benzeri Diziler

Çukur Nerede Çekiliyor?

Çukur Nerede Çekiliyor?

Çukur’un büyük bir bölümü, İstanbul’un Balat ve Ayvansaray semtlerinde çekildi. Renkli sokakları ve tarihi dokusuyla mahalle atmosferi başarıyla yansıtıldı. Ayrıca bazı sahneler Beykoz Kundura Fabrikası gibi platolarda da gerçekleştirildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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