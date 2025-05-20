Çukur Konusu Nedir? Çukur Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Çukur, İstanbul’un en belalı mahallelerinden birinde geçen, aksiyon ve dram unsurlarını harmanlayan bir suç dizisidir. Koçovalı ailesi, Çukur Mahallesi'nin söz sahibi ailesidir ve mahallede yasa dışı işlere izin verilmez. Ancak bu düzen, dışarıdan gelen yeni tehditlerle sarsılır. Ailenin kayıp oğlu Yamaç Koçovalı, yıllar sonra mahalleye döner ve ailesini korumak için büyük bir savaşa girişir.

Mahallenin aidiyet duygusu, aile bağları ve adalet arayışı; dizinin temel temaları arasında yer alır. Zamanla sadece bir mahalle hikâyesi olmaktan çıkarak mafya, ihanet ve intikam ekseninde gelişen çok katmanlı bir anlatıya dönüşür.