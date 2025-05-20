Çukur Konusu Nedir? Çukur Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
2017-2021 yılları arasında Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur, Türk dizi tarihine damgasını vuran yapımlardan mafya dizilerinden biri oldu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Dilan Çiçek Deniz gibi oyuncuların yer aldığı dizi, sürükleyici senaryosuyla büyük beğeni topladı. Peki Çukur dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...
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Çukur Dizisi Konusu
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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