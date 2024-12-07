Kuru Kesenin Ne Olduğunu ve Faydalarını Anlatıyoruz!

Kuru kese, geleneksel kese uygulamasının su kullanılmadan yani cildin tamamen kuru olduğu halde yapılması demek. Sadece lif ya da kese ile cildine nazikçe masaj yaparak ölü deriyi arındırıyorsun. Osmanlı’dan günümüze uzanan bu yöntem hem cilt güzelliği hem de ruhsal rahatlama için birebir!