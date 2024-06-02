Küçükçekmece'de Çöken Binadan Çıkan Bina Sakini Yaşananları Anlattı: "Yatak ve Dolap Arasına Attım Kendimi"

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde, sabah saatlerinde 3 katlı bir bina çöktü. İlk incelemelere göre binanın 36 yıl önce inşa edildiği, ve daha sonra 1,5 katın kaçak olarak eklendiği tespit edildi. Binada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralı bina sakinleri hastanelere sevk edildi.
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Binadan kendi imkanlarıyla çıkan Korkut Yılmaz, yaşananları anlattı.
Sarsıntıyı farkedince yatak ve dolap arasına girdiğini söyleyen Korkut, bu sayede hayatta kaldığını belirtti.
İşte o açıklama;
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