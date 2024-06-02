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Küçükçekmece'de Çöken Binadan Çıkan Bina Sakini Yaşananları Anlattı: "Yatak ve Dolap Arasına Attım Kendimi"

Küçükçekmece'de Çöken Binadan Çıkan Bina Sakini Yaşananları Anlattı: "Yatak ve Dolap Arasına Attım Kendimi"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 13:59

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İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde, sabah saatlerinde 3 katlı bir bina çöktü. İlk incelemelere göre binanın 36 yıl önce inşa edildiği, ve  daha sonra 1,5 katın kaçak olarak eklendiği tespit edildi. Binada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralı bina sakinleri hastanelere sevk edildi.

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Binadan kendi imkanlarıyla çıkan Korkut Yılmaz, yaşananları anlattı.

Binadan kendi imkanlarıyla çıkan Korkut Yılmaz, yaşananları anlattı.

Sarsıntıyı farkedince yatak ve dolap arasına girdiğini söyleyen Korkut, bu sayede hayatta kaldığını belirtti.

Sarsıntıyı farkedince yatak ve dolap arasına girdiğini söyleyen Korkut, bu sayede hayatta kaldığını belirtti.

İşte o açıklama;

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