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Neşet Turan'ın Eşinden Dikkat Çeken Açıklama: "Kardeşi, Eşimin Hesabına Kondu, Onun Üzerinden Para Kazanıyor"

Neşet Turan'ın Eşinden Dikkat Çeken Açıklama: "Kardeşi, Eşimin Hesabına Kondu, Onun Üzerinden Para Kazanıyor"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 12:03

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TikTok'ta enerji içeceği videolarıyla tanınan Neşet Turan, yürüyerek CZN Burak'ın restoranına gitmek üzere çıktığı yolda bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. O günden itibaren, Neşet Turan'ın yanında olan kardeşi, sosyal medya serüvenlerine devam etmiş, bu durum insanların da dikkatini de çekmişti.

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Neşet Turan'ın eşi, kayınbiraderinin daha olayın ilk günlerinde kendisinin telefonuna gelen kodu isteyerek TikTok hesabını ele geçirdiği ve abisi üzerinden kazanç sağlamaya çalıştığını söyledi.

Neşet Turan'ın eşi, kayınbiraderinin daha olayın ilk günlerinde kendisinin telefonuna gelen kodu isteyerek TikTok hesabını ele geçirdiği ve abisi üzerinden kazanç sağlamaya çalıştığını söyledi.

"Bunu dana öncesinden düşünmüş, sinsi planları varmış." diyen kadın, insalardan bu duruma daha fazla prim vermemelerini rica etti.

"Bunu dana öncesinden düşünmüş, sinsi planları varmış." diyen kadın, insalardan bu duruma daha fazla prim vermemelerini rica etti.

İşte o açıklama;

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