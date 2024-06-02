Neşet Turan'ın Eşinden Dikkat Çeken Açıklama: "Kardeşi, Eşimin Hesabına Kondu, Onun Üzerinden Para Kazanıyor"

TikTok'ta enerji içeceği videolarıyla tanınan Neşet Turan, yürüyerek CZN Burak'ın restoranına gitmek üzere çıktığı yolda bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. O günden itibaren, Neşet Turan'ın yanında olan kardeşi, sosyal medya serüvenlerine devam etmiş, bu durum insanların da dikkatini de çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Neşet Turan'ın eşi, kayınbiraderinin daha olayın ilk günlerinde kendisinin telefonuna gelen kodu isteyerek TikTok hesabını ele geçirdiği ve abisi üzerinden kazanç sağlamaya çalıştığını söyledi.
"Bunu dana öncesinden düşünmüş, sinsi planları varmış." diyen kadın, insalardan bu duruma daha fazla prim vermemelerini rica etti.
İşte o açıklama;
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın