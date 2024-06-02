Neşet Turan'ın Eşinden Dikkat Çeken Açıklama: "Kardeşi, Eşimin Hesabına Kondu, Onun Üzerinden Para Kazanıyor"

TikTok'ta enerji içeceği videolarıyla tanınan Neşet Turan, yürüyerek CZN Burak'ın restoranına gitmek üzere çıktığı yolda bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. O günden itibaren, Neşet Turan'ın yanında olan kardeşi, sosyal medya serüvenlerine devam etmiş, bu durum insanların da dikkatini de çekmişti.