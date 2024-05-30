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Erzurumlu Fenomen Çobanın Yavru Keçilerini Bebek Gibi Sevdiği Anlar Kalpleri Sıcacık Yaptı

Erzurumlu Fenomen Çobanın Yavru Keçilerini Bebek Gibi Sevdiği Anlar Kalpleri Sıcacık Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 11:44

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Hayvanlar, insanların hayatlarında çok çeşitli roller oynarlar. Hayvanlar, insanların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynar. Bu yüzden bazen hayvanlar ve insanlar arasında çok güçlü bağlar kurulabilir.

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Erzurumlu fenomen çobanın, yavru keçilerini, bebek gibi sevdiği anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Erzurumlu fenomen çobanın, yavru keçilerini, bebek gibi sevdiği anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Keçileriyle ilgilenme şeklini eleştirenlere de cevap veren çobanın o videosu kalpleri sıcacık yaptı.

Keçileriyle ilgilenme şeklini eleştirenlere de cevap veren çobanın o videosu kalpleri sıcacık yaptı.

İşte o anlar;

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garibann

oğlak çevirme zamanı yakalanınca :)))))

Ceren

Ama yiyeceksiniz sonunda :(