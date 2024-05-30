Erzurumlu Fenomen Çobanın Yavru Keçilerini Bebek Gibi Sevdiği Anlar Kalpleri Sıcacık Yaptı

Hayvanlar, insanların hayatlarında çok çeşitli roller oynarlar. Hayvanlar, insanların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynar. Bu yüzden bazen hayvanlar ve insanlar arasında çok güçlü bağlar kurulabilir.
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Erzurumlu fenomen çobanın, yavru keçilerini, bebek gibi sevdiği anlar sosyal medyada beğeni topladı.
Keçileriyle ilgilenme şeklini eleştirenlere de cevap veren çobanın o videosu kalpleri sıcacık yaptı.
İşte o anlar;
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oğlak çevirme zamanı yakalanınca :)))))
Ama yiyeceksiniz sonunda :(