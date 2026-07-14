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Kredi Kartı Ekstreniz Aslında Bir Tahlil Sonucu

etiket Kredi Kartı Ekstreniz Aslında Bir Tahlil Sonucu

Ece Benligiray
Ece Benligiray - yazio
14.07.2026 - 11:01
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Son dönemde en yoğun gözlemim işlevsel tükenmişlik üzerine. Dünya’da da yavaş yavaş yankılanmaya başladı bilmem farkında mısınız? Konu daha tehlikeli boyutlara gitmeden kendi okurlarıma çanları çalayım istiyorum. Tabii duyana… Okuyana…

Hadi işin ekonomisini konuşalım bu yazıda!

Diyelim ki kart ekstreniz geldi. Gözünüz kalemlerde geziniyor ve bir satırda takılıyor: 23 Haziran, saat 23:47, yemek siparişi. Hatırlamıyorsunuz bile. Birkaç satır aşağıda, cuma gecesi sepete atılıp sabah 'bunu neden aldım ki' dediğiniz o ürün. Ve en altta, dokuz aydır adım atmadığınız spor salonunun üyelik ücreti — bu ay yine çekilmiş.

Çoğumuz bu tabloya bakıp kendimize hep aynı teşhisi koyarız: 'İradesizim.' Oysa elimizdeki belgeyi yanlış okuyoruz. O ekstre bir harcama dökümü değil; bedeninizin size gönderdiği bir tahlil sonucu. Çünkü tükenmişlik görünmez sanılır ama değildir. İki yerde düzenli olarak kayıt tutar: biri bankanızda, biri bağırsağınızda. Ve ikisi de okumayı bilene rapor verir.

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Birinci Belge: Ekstreniz

Birinci Belge: Ekstreniz

Şimdi o üç kaleme bir doktorun tahlil sonucu okuduğu gözle yeniden bakalım.

Saat 22:00'den sonra verilmiş yemek siparişleri. Yorgun bir beyin karar veremez; karar veremeyen beyin, eksik dopamini dışarıdan ithal eder. Gece 23:47'deki o sipariş bir beslenme tercihi değil, günün bitmeyen alarmının faturasıdır.

'Kendimi ödüllendireyim' sepetleri. Hafta sonu dürtüsel alışverişler, sepete atılıp sabah utanılan ürünler... Bunlar zevk değil, borçlanmadır: Bugünün tükenmişliğini yarının dopaminiyle kapatma girişimi. Kredi kartının psikolojik versiyonu.

Aylardır iptal edilmeyen üyelikler. Gidilmeyen spor salonu, bir türlü başlanamayan online kurs. Bu kalemler tembelliğin değil, niyetle enerji arasındaki açığın belgesidir. Niyet hâlâ orada; onu taşıyacak fizyolojik rezerv yok.

Bunların hiçbiri karakter zaafı değil. Bunlar kortizolün muhasebe kayıtları. Ve burada acı bir ironi var: Ekonomik belirsizlik bizi tüketirken, tükenmişlik bizi daha da yoksullaştırıyor. Yorgun beyin daha pahalı yaşar — daha çok sipariş verir, daha dürtüsel harcar, daha az pazarlık eder. Enflasyonun üstüne bir de tükenmişlik vergisi ödüyoruz ve bu vergi ekstrede kalem kalem duruyor.

İkinci Belge: Bağırsağınız

İkinci Belge: Bağırsağınız

Peki bu döngü nereden besleniyor? Beynimizin arka planında çalışan binlerce yıllık ilkel yazılım, enflasyonu bir rakam olarak değil, doğrudan hayatta kalma tehdidi olarak okuyor. Kirayı düşünürken salgıladığınız kortizol ile peşinizde bir yırtıcı varken salgılayacağınız kortizol aynı hormon; beden ikisini ayırt etmiyor.

Ve sürekli alarm halindeki bir bedende fatura, en konuşkan organa kesiliyor: ikinci beynimize, bağırsaklarımıza. Stres arttıkça el ucuz ve hızlı karbonhidrata gidiyor, uyku bölünüyor, mikrobiyom dengesi bozuluyor. Mutluluk ve motivasyon kimyası serotoninin yaklaşık yüzde doksanı beyinde değil, bağırsakta üretiliyor. İltihaplı ve yorgun bir bağırsak daha az serotonin üretiyor; azalan serotonin iradeyi törpülüyor; törpülenen irade gece 23:47'de yine sipariş tuşuna basıyor.

Görüyor musunuz? İki belge aynı döngünün iki yüzü. Bağırsak biyolojiyi kaydediyor, ekstre davranışı. Sabahları yataktan çıkamamak, gün boyu sisli bir beyinle dolaşmak, o derin isteksizlik — bunlar ruhsal bir zayıflık değil, içerideki sistemin iflas bayrağını çekmesi. Ve iflasın dökümü, iki ayrı belgede önünüzde duruyor.

Faizi Durdurmak

Faizi Durdurmak

Dışarıdaki ekonomik fırtınayı tek başımıza durduramayız; bu bir gerçek. Ama bu döngünün faizini ödemeyi durdurmak hâlâ elimizde. Bunun için toksik pozitifliğe değil, üç temel onarıma ihtiyaç var.

Uykuyu pazarlık masasından kaldırmak — çünkü sinir sistemi kendini gece onarır ve uykudan çalmak, kredi çekerek borç kapatmaya benzer. Kan şekerini sabitlemek — güne şekerle değil proteinle başlamak gibi küçük bir değişiklik bile bedene 'kıtlık yok' sinyali verir ve alarm seviyesini düşürür. Ve nefesi bir araç olarak kullanmak — uzatılmış nefes verişler, sinir sisteminize kimsenin dışarıdan veremediği mesajı içeriden verir: Şu an güvendesin.

Rezervleri boşalmış bir bedenin zihinsel bir savaşı kazanma şansı yoktur. Onarım, bakiyeyi dürüstçe görmekle başlar.

Gelecek ay ekstrenizi açtığınızda o gece yarısı siparişini muhtemelen yine göreceksiniz. Ama bu kez ona bir suçlama olarak değil, bir bulgu olarak bakın ve doğru soruyu sorun: 'Bedenim geçen ay kaç gece alarm modundaydı?' Teşhis değişince tedavi de değişir; kendinizle girdiğiniz irade savaşı biter, onarım başlar.

Peki bugün neredesiniz? Sadece yorgun musunuz, tükenmiş misiniz, yoksa dışarıdan her şey yolunda görünürken içeride açık veren o sinsi 'yüksek işlevli tükenmişlik' evresinde misiniz? Bunu tahmin etmek zorunda değilsiniz. Instagram hesabımda paylaştığım İşlevsel Tükenmişlik Envanteri, birkaç dakikada bunun dökümünü önünüze koyuyor. Ekstre neye harcadığınızı gösterir; envanter, neden harcadığınızı.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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