Kredi Kartı Ekstreniz Aslında Bir Tahlil Sonucu

Son dönemde en yoğun gözlemim işlevsel tükenmişlik üzerine. Dünya’da da yavaş yavaş yankılanmaya başladı bilmem farkında mısınız? Konu daha tehlikeli boyutlara gitmeden kendi okurlarıma çanları çalayım istiyorum. Tabii duyana… Okuyana…

Hadi işin ekonomisini konuşalım bu yazıda!

Diyelim ki kart ekstreniz geldi. Gözünüz kalemlerde geziniyor ve bir satırda takılıyor: 23 Haziran, saat 23:47, yemek siparişi. Hatırlamıyorsunuz bile. Birkaç satır aşağıda, cuma gecesi sepete atılıp sabah 'bunu neden aldım ki' dediğiniz o ürün. Ve en altta, dokuz aydır adım atmadığınız spor salonunun üyelik ücreti — bu ay yine çekilmiş.

Çoğumuz bu tabloya bakıp kendimize hep aynı teşhisi koyarız: 'İradesizim.' Oysa elimizdeki belgeyi yanlış okuyoruz. O ekstre bir harcama dökümü değil; bedeninizin size gönderdiği bir tahlil sonucu. Çünkü tükenmişlik görünmez sanılır ama değildir. İki yerde düzenli olarak kayıt tutar: biri bankanızda, biri bağırsağınızda. Ve ikisi de okumayı bilene rapor verir.