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"Korkulacak Bir Şey Yok" Denmişti! Milli Voleybolcu Zehra Güneş'ten Sakatlık Açıklaması

"Korkulacak Bir Şey Yok" Denmişti! Milli Voleybolcu Zehra Güneş'ten Sakatlık Açıklaması

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 23:49

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, sosyal medya hesabından sakatlığına dair açıklamada bulundu. Güneş, Milletler Ligi'nin kalan maçlarında forma giyemeyeceğini belirtti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımız, Milletler Ligi'nin ikinci etabında ABD'de parkeye çıkmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımız, Milletler Ligi'nin ikinci etabında ABD'de parkeye çıkmıştı.

Filenin Sultanları, sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ev sahibi ABD'yi mağlup ederek haftayı 4'te 4 yaparak noktalamıştı.

Filenin Sultanları, sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ev sahibi ABD'yi mağlup ederek haftayı 4'te 4 yaparak noktalamıştı.

Yıldız voleybolcularımızdan Zehra Güneş, Güney Kore maçı öncesinde dizinden sakatlık yaşamış, koltuk değnekleri ile görüntülenişti.

Yıldız voleybolcularımızdan Zehra Güneş, Güney Kore maçı öncesinde dizinden sakatlık yaşamış, koltuk değnekleri ile görüntülenişti.

TRT SPOR'dan Enes Yalnız, 24 yaşındaki voleybolcunun durumu hakkında "Zehra Güneş antrenmandan dizinden ufak bir sakatlık geçirdi ve hemen MR çekildi. Korkulacak bir şey yok. Tedavisine başladı ve süreç Türkiye’de devam edecek." demişti.

TRT SPOR'dan Enes Yalnız, 24 yaşındaki voleybolcunun durumu hakkında "Zehra Güneş antrenmandan dizinden ufak bir sakatlık geçirdi ve hemen MR çekildi. Korkulacak bir şey yok. Tedavisine başladı ve süreç Türkiye’de devam edecek." demişti.

Güneş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ancak Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar oynayabileceğini ve Milletler Ligi'ni noktaladığını duyurdu.

Güneş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ancak Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar oynayabileceğini ve Milletler Ligi'ni noktaladığını duyurdu.

Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum.

Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da kalplerimiz de ortak.

İlk şoku atlattıktan sonra, hissettiğim güçlü sevgi ve sonsuz destek duygusu beni bambaşka duygulara götürdü. Ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır.

Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul’da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris’te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum.

Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris’te görüşmek üzere!

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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek .

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek .
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