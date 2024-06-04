"Korkulacak Bir Şey Yok" Denmişti! Milli Voleybolcu Zehra Güneş'ten Sakatlık Açıklaması
"Korkulacak Bir Şey Yok" Denmişti! Milli Voleybolcu Zehra Güneş'ten Sakatlık Açıklaması
Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, sosyal medya hesabından sakatlığına dair açıklamada bulundu. Güneş, Milletler Ligi'nin kalan maçlarında forma giyemeyeceğini belirtti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımız, Milletler Ligi'nin ikinci etabında ABD'de parkeye çıkmıştı.
Filenin Sultanları, sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ev sahibi ABD'yi mağlup ederek haftayı 4'te 4 yaparak noktalamıştı.
Yıldız voleybolcularımızdan Zehra Güneş, Güney Kore maçı öncesinde dizinden sakatlık yaşamış, koltuk değnekleri ile görüntülenişti.
TRT SPOR'dan Enes Yalnız, 24 yaşındaki voleybolcunun durumu hakkında "Zehra Güneş antrenmandan dizinden ufak bir sakatlık geçirdi ve hemen MR çekildi. Korkulacak bir şey yok. Tedavisine başladı ve süreç Türkiye’de devam edecek." demişti.
Güneş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ancak Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar oynayabileceğini ve Milletler Ligi'ni noktaladığını duyurdu.
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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek .
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