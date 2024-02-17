Köftecinin Bi' Acayip 14 Şubat Paylaşımı: Ölü Kuzuya Kadın Elbisesi ve Peruk Giydirip Dans Etti

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir köftecinin 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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'14 Şubat’a yalnız giren köftecinin dramı' denilerek yapılan paylaşımda, köftecinin ölü kuzuya kadın kıyafeti giydirdiği ve peruk taktığı görülüyor.
O köfteci, tavana asılı bir şekilde duran ve üzerinde elbise ve peruk bulunan ölü hayvanla daha sonra ise dans etti. Öpücük kondurmayı da ihmal etmedi...
İşte o ilginç görüntüler: 👇
O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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