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Köftecinin Bi' Acayip 14 Şubat Paylaşımı: Ölü Kuzuya Kadın Elbisesi ve Peruk Giydirip Dans Etti

Köftecinin Bi' Acayip 14 Şubat Paylaşımı: Ölü Kuzuya Kadın Elbisesi ve Peruk Giydirip Dans Etti

Kasap
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 18:10

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İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir köftecinin 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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'14 Şubat’a yalnız giren köftecinin dramı' denilerek yapılan paylaşımda, köftecinin ölü kuzuya kadın kıyafeti giydirdiği ve peruk taktığı görülüyor.

'14 Şubat’a yalnız giren köftecinin dramı' denilerek yapılan paylaşımda, köftecinin ölü kuzuya kadın kıyafeti giydirdiği ve peruk taktığı görülüyor.

O köfteci, tavana asılı bir şekilde duran ve üzerinde elbise ve peruk bulunan ölü hayvanla daha sonra ise dans etti. Öpücük kondurmayı da ihmal etmedi...

O köfteci, tavana asılı bir şekilde duran ve üzerinde elbise ve peruk bulunan ölü hayvanla daha sonra ise dans etti. Öpücük kondurmayı da ihmal etmedi...

İşte o ilginç görüntüler: 👇

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O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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