Kocaelispor, Sakarya'daki Sonuçla Süper Lig'e Geri Döndü

1. Lig'in 35. haftasında play-off savaşı veren Boluspor ile puan tablosunun ikinci sırasındaki İstanbul ekibi Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele, Boluspor'un stadyumundaki zemin sıkıntısı nedeniyle Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynandı.

Her iki takım için de sonucu oldukça kritik olan doksan dakika sonunda üç puan Boluspor'a gitti. Jefferson 66'da bulduğu golle takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla, Boluspor puanını 52 yaparken Karagümrük 60 puanda kaldı ve bir maç eksikle 69 puanı bulunan Kocaelispor'un bir üst lige yükselmesi kesinleşti. Yeşil-siyahlılar, en son 2007-2008 yılında Süper Lig’e yükselmiş, 2008-2009 sezonunda da yeniden alt lige düşmüştü.