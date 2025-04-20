onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Kocaelispor, Sakarya'daki Sonuçla Süper Lig'e Geri Döndü

Kocaelispor, Sakarya'daki Sonuçla Süper Lig'e Geri Döndü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.04.2025 - 12:13

1. Lig'de lider Kocaelispor, en yakın rakibi Karagümrük'ün Boluspor'a kaybetmesiyle sezonun bitimine 4 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. İsmet Taşdemir yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 16 yıllık hasreti sona erdirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boluspor, Sakarya'da Karagümrük'ü mağlup ederken Kocaelispor da şampiyonluğunu ilan etti

Boluspor, Sakarya'da Karagümrük'ü mağlup ederken Kocaelispor da şampiyonluğunu ilan etti

1. Lig'in 35. haftasında play-off savaşı veren Boluspor ile puan tablosunun ikinci sırasındaki İstanbul ekibi Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele, Boluspor'un stadyumundaki zemin sıkıntısı nedeniyle Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynandı. 

Her iki takım için de sonucu oldukça kritik olan doksan dakika sonunda üç puan Boluspor'a gitti. Jefferson 66'da bulduğu golle takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla, Boluspor puanını 52 yaparken Karagümrük 60 puanda kaldı ve bir maç eksikle 69 puanı bulunan Kocaelispor'un bir üst lige yükselmesi kesinleşti. Yeşil-siyahlılar, en son 2007-2008 yılında Süper Lig’e yükselmiş, 2008-2009 sezonunda da yeniden alt lige düşmüştü.

Kocaelispor'un sosyal medya paylaşımı 👇

Kocaelispor'un sosyal medya paylaşımı 👇
twitter.com

'DUYSUN CÜMLE ALEM KOCAELİSPOR PES ETMEDİ! 🏆

Yeniden merhaba  @superlig 👋🏻

#EfsaneGeriDöndü'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın