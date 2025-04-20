Kocaelispor, Sakarya'daki Sonuçla Süper Lig'e Geri Döndü
1. Lig'de lider Kocaelispor, en yakın rakibi Karagümrük'ün Boluspor'a kaybetmesiyle sezonun bitimine 4 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. İsmet Taşdemir yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 16 yıllık hasreti sona erdirdi.
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Boluspor, Sakarya'da Karagümrük'ü mağlup ederken Kocaelispor da şampiyonluğunu ilan etti
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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