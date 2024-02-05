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Kızarmış Ekmek Kokusuyla Uyanmanızı Sağlayacak En Beğenilen Ekmek Kızartma Makineleri

etiket Kızarmış Ekmek Kokusuyla Uyanmanızı Sağlayacak En Beğenilen Ekmek Kızartma Makineleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 17:19

Sabahları sizi kızarmış ekmek kokusuyla uyanmaya davet eden en popüler ekmek kızartma makinelerini sizler için derledik. Bu makineler, kahvaltılarınızı daha keyifli hale getirecek ve güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. İster çıtır çıtır bir tost, ister sıcak ve yumuşak bir dilim ekmek olsun, bu makineler ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış. Her zevke ve mutfak tarzına uygun seçeneklerle, sabah rutininizi zenginleştirecek bu ekmek kızartma makineleri, kahvaltı deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 04.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips Daily Collection HD2590/90 Ekmek Kızartma Makinesi

1. Philips Daily Collection HD2590/90 Ekmek Kızartma Makinesi

Kızarmış ekmek, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez bir parçası, Philips Daily Collection ekmek kızartma makinesi, sizin için bu deneyimi mükemmel bir hale getirecek. Kahvaltılarınızı ve ara öğünlerinizi çıtır çıtır ekmeğin eşsiz lezzetiyle taçlandırmak için ideal bir yardımcı olduğu kesin. Şık tasarımı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken bu makine, kızartma tercihlerinize göre ayarlanabilen 8 farklı bölüm ile her türlü ekmek çeşidi için mükemmel sonuçlar sunar. Uzun yuvalı yapısı sayesinde tüm ekmek çeşitlerine uyumludur. Philips Daily Collection HD2590/90, ekmeğinizi ve çöreklerinizi bayatlamadan tüketmenize olanak sağlar, böylece israfı önler. 

Buradan ulaşın.

Ekmek kızartma makinesi bizim çok kullandığımız bir ürün, olmazsa olmazlardan. Günün üç öğünü aktif kullanılır. Ekmek israfımız hiç yok (ülkemizde şaşırtıcı seviyede yüksek bir oranda ekmek israfı). Farklı ısıtma dereceleri ile, ekmeği istediğiniz kıvamda kızartabilirsiniz. Artan ekmeği bayatlamasın diye derin dondurucuda tutanlardanız. Ürün donmuş ekmeği oldukça iyi bir şekilde kızartıyor. Ürünün bir önceki modelini uzun yıllar (5 yıl üstü) kullandığım ve çok memnun olduğum için bu modeli almakta tereddüt etmedim. Fiyat/performans ürünüdür. Bu modeli eskisi ile kıyaslarsak estetik açıdan daha da geliştirmişler. Hatta croissant, poğaça vb şeyleri ısıtmak için üstüne ek bir aparat daha yapılmış. Ayarladığınız zamandan önce durdurmak için Stop düğmesi var. Ürünü herkese tavsiye ederim. Aynı zamanda iyi bir ev hediyesi alternatifi. Her sıcak dilimde hatırlanıyorsunuz, tecrübe ile sabit. (Not: 22 yıldır bu marka ve başka markaları aktif olarak kullandım. Hepsi tek tip arıza verdi, startı veren yandaki mekanizmanın yıllar içinde yıpranması sonucu artık start verememesi (iç yayın kırılması). Tamiratı için genelde sıfır ürün fiyatına yakın ücret istendiği için bozulduğu zaman ben tamir ettirmiyorum). 

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2. Bosch TAT4P420 Kompakt Ekmek Kızartma Makinesi

2. Bosch TAT4P420 Kompakt Ekmek Kızartma Makinesi

Bu eşsiz tasarımlı ekmek kızartma makinesi, iki dilim ekmek kapasitesine sahip, kullanımı kolay ve pratik bir ürün olarak öne çıkıyor. Buz çözme özelliği sayesinde donmuş ekmekleri bile kısa sürede kızartabilirsiniz. Otomatik ortalama özelliği, iki tarafın da eşit oranda kızarmasını sağlar, böylece her dilim ekmeğiniz mükemmel bir şekilde kızarır. 

Çıkarılabilir kırıntı çekmecesi, temizliği kolaylaştırır ve mutfakta hijyenin korunmasına yardımcı olur. Entegre ısıtma teli, kızarmış dilimin sıcak kalmasını sağlar, böylece her zaman sıcak ve lezzetli ekmek dilimlerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Dilim yükseltme özelliği, en küçük ekmek dilimlerini bile kolayca almanızı sağlar. Ayrıca, ekmek dilimlerinin sıkışması durumunda otomatik kapanma özelliği, güvenliğinizi garanti altına alır. Bu özelliklerle, bu ekmek kızartma makinesi, mutfakta vazgeçilmez bir yardımcınız olacaktır.

Linki burada.

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3. Smeg Ekmek Kızartma Makinesi

3. Smeg Ekmek Kızartma Makinesi

Smeg Kırmızı 2X1 Ekmek Kızartma Makinesi, 9 çeşit renk seçeneğiyle karşınıza çıkıyor ve her biri o kadar tatlı ki hangisini seçeceğinize karar veremeyeceksiniz. Çok işlevli bir ara yüzü olan bu makine, tekrar ısıtma, buz çözme ve bagel özelliklerine sahip. Tekrar ısıtma özelliği ile ekmek dilimlerinizi ısıtabilir veya tatmin olmadığınız durumlarda kızartmaya devam edebilirsiniz. Buz çözme özelliği, donmuş ekmek dilimlerini kızartmak için idealdir. Bagel özelliği ise ekmeğin sadece bir yüzünü kızartırken diğer yüzünü kızartmamayı sağlar. Ayrıca, temizliği kolaylaştıran çıkarılabilir paslanmaz çelik bir kırıntı tepsisi de var.

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Fiyatı 7.980 TL.

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4. Vestel Retro Ekmek Kızartma Makinesi

4. Vestel Retro Ekmek Kızartma Makinesi

  • Buz Çözme Fonksiyonu

  • Çıkarılabilir Kırıntı Çekmecesi

  • Dilim Kaldırma Kolu 

  • 960 W güç

  • İptal/Durdurma Tuşu

  • 2 dilim kapasiteli 

  • 7 kademeli kızartma ayarı

  • Otomatik Dilim Ortalama Fonksiyonu özellikleri bulunuyor.

İlgili satıcı mükemmel kargolama yaptı. Gelelim ürüne; ürünün 7 farklı kademesi var, iptal düğmesi var. Orta bir dilim tam buğday ekmeği denedim, gayet rahatlıkla sığdı. Kızartma işlemi de harika, bu kadarını beklemiyordum. Teşekkürler.

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5. Arzum AR2014 Altro Ekmek Kızartma Makinesi

5. Arzum AR2014 Altro Ekmek Kızartma Makinesi

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yayılan taze ekmek kokusu, birçoğumuzun iştahını kabartır. Bu lezzetli ekmekleri birkaç dakika içinde kızartabilen cihazlar, mutfakta sıklıkla başvurduğumuz yardımcılardan. Arzum AR2014 Altro ekmek kızartma makinesi, kullanıcı dostu işlevleri ve kolay kullanımı ile sıklıkla tercih edilen bir ürün. Makinenin sunduğu çeşitli kızartma seviyeleri sayesinde, damak zevkinize uygun kıvamda kızarmış ekmekleri kahvaltı sofranıza ekleyebilirsiniz.

Buradan ulaşın

Fiyatı 914 TL.

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6. Philips HD2640/10 Çevre Dostu Mutfak Serisi Ekmek Kızartma Makinesi

6. Philips HD2640/10 Çevre Dostu Mutfak Serisi Ekmek Kızartma Makinesi

Philips'in Çevre Dostu Mutfak Serisi'nden olan Ekmek Kızartma Makinesi, %100 biyo - bazlı plastiklerden üretilmiştir. Bu kompakt tasarımlı, iki yuvalı makine, ipek beyaz mat kaplamasıyla mutfaklarınıza şıklık katacak. 8 farklı kızartma ayarı sayesinde, ekmeğinizi her sabah tam da istediğiniz kıvamda hazırlayabilirsiniz. 

Burada

Fiyatı 1.638 TL.

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7. Delonghi Icona Vintage İki Dilim Ekmek Kızartma Makinesi

7. Delonghi Icona Vintage İki Dilim Ekmek Kızartma Makinesi

  • Kızartma kontrol paneli

  • Kırıntı tepsisi

  • Çörek ısıtma tepsisi

  • Ekstra kaldırma 

  • 900 W güç

  • Çözdürme fonksiyonu 

  • 2 dilim ekmek kapasitesi 

  • Tekrar ısıtma fonksiyonu

  • Durdurma fonksiyonu gibi özellikleri bulunuyor.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Üst ızgarada gerçekten yeterli ısıtma olur mu konusunda çok şüpheliydim, gerçekten başarılı. Ayrıca şık bir görüntüsü var.

Buradan ulaşın

Fiyatı 4.963 TL.

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8. Tefal Ekmek Kızartma Makinesi

8. Tefal Ekmek Kızartma Makinesi

Tefal Element ekmek kızartma makinesi, geniş ekmek haznesi ve özel seçenekleri sayesinde ekmek kızartma deneyimini kolaylaştırıyor. Dört özel işlevi olan ışıklı uyarı sistemi, 'yeniden ısıtma' ile önceden kızartılmış ekmeği ısıtma, 'buz çözdürme' ile donmuş ekmekleri hemen kızartma, 'baget ekmeği' ile bagetler için özel ayar ve 'iptal' ile kızartma işlemini istediğiniz zaman durdurma imkanı sağlıyor. Yedi seviyeli kızartma ayarı, ekmeklerinizi tam istediğiniz gibi pişirmenize olanak tanırken, ısıtma tepsisi çöreklerinizi ve hamur işlerinizi hızlıca ısıtmanıza yardımcı oluyor. 

Tefal Element ekmek kızartma makinesi, çıkarılabilir kırıntı tepsisi ile temizliği kolaylaştırır ve ekmek haznesinin kalınlık ayar özelliği ile ince veya kalın dilimleri mükemmel bir şekilde kızartıyor. Highlift teknolojisiyle de en küçük ekmek dilimlerini bile rahatça çıkarmanızı sağlıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Ürünü yaklaşık 10 aydır kullanıyorum. Daha önceden tost makinasında ısıttığım ekmekler genelde eziliyordu ve eğer unutursam yanıyordu. Köy ekmeği tüketiyorum ve fırınım bu ekmeği dilimliyor, en önemlisi ekmeklerin makinayla eşit şekilde dilimlenmesi. Eşit şekilde dilimlenen ekmekler sizin tercih ettiğiniz kızartma oranını yakalamada yardımcı olur. Bilinmesi gereken bir önemli husus da eğer benim gibi ekmeği buz dolabında tutup her sabah kızartıyorsanız, ekmeğin ısısı ve kuruluğu sizin 7 seviyeli kızartmanızda önemli rol oynayacaktır. Deneme yanıma yoluyla 2-3 günün sonunda istediğiniz seviyede ekmek kızartacaksınız. Tavsiyem 4-6 arasında sadece bir defa kızartmanız. Kızarmış ekmeği ısıtmak için tekrar ısıtacaksanız 10 saniye yeterli, unutursanız peksimet olur. Aldığım ekmek buzdolabında 1 haftada tüketmeme rağmen 2 haftaya kadar dayanıyor. Yiyeceğim kadar kızartıyorum, ekmek israfımı sıfıra indirdim. Bence israf etmemek adına dahi alınabilecek bir ürün.

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9. Electrolux Ekmek Kızartma Makinesi

9. Electrolux Ekmek Kızartma Makinesi

Electrolux E3T1-3ST Ekmek Kızartma Makinesi, 2 dilim ekmek kızartma kapasitesiyle öne çıkıyor. 800 w gücü, buz çözme özelliğinin yanı sıra tekrar ısıtma ve kırıntı tepsisi özelliklerine de sahip. 

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10. Karaca Inox Ekmek Kızartma Makinesi

10. Karaca Inox Ekmek Kızartma Makinesi

Çift ekmek kızartma haznesi, buz çözme fonksiyonu ve çeşitli ısıtma-kızartma ayarları gibi özellikleriyle kullanıcı dostu bir deneyim sunan Karaca Inox, ekmek dilimlerini eşit kızartma yeteneğiyle fark yaratıyor. Buzlu dilimleri kısa sürede eritebilen ve 7 farklı kızartma seçeneği sunan bu makine, ister hafif ısıtmalı, ister tam kızartmalı ekmekler hazırlamanıza imkan tanıyacak.

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11. Cookplus Rosa Ekmek Kızartma Makinesi

11. Cookplus Rosa Ekmek Kızartma Makinesi

Cookplus Rosa Ekmek Kızartma Makinesi, yeniden ısıtma özelliğiyle kahvaltılarınıza lezzet katıyor. Çıkarılabilir ve kolay temizlenen kırıntı tepsisi sayesinde pratik bir kullanım sunan bu ürün, kıtır kıtır ekmeklerinizi hazırlarken size zamandan tasarruf sağlar. Bu ürün, hem işlevselliği hem de şık tasarımıyla mutfağınızda vazgeçilmez bir yardımcı olacak.

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Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Ekmekleri hızlı ve güzel kızartmakla birlikte, o kadar sevimli ki her gördüğünüzde verdiğiniz para kadar mutlu olacağınızdan şüphem yok.

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12. Kiwi Kt 6518 Ekmek Kızartma Makinesi

12. Kiwi Kt 6518 Ekmek Kızartma Makinesi

Eğer bütçenizi sarsmayacak bir seçenek arayışındaysanız, Kiwi KT 6518 Ekmek Kızartma Makinesi'ni gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Kullanıcıların fiyat-performans dengesi bakımından tercih ettiği bu cihaz, sabah kahvaltılarınızı daha keyifli ve pratik hale getirecek bir seçenek olabilir.

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