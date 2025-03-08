Kitaplığınızda Mutlaka Bulundurmanız Gereken En İyi 10 Psikoloji Kitabı
Kitaplığınızda Mutlaka Bulundurmanız Gereken En İyi 10 Psikoloji Kitabı
Psikoloji, insan davranışlarını, düşünce sistemlerini ve duygularımızın nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olan büyüleyici bir alan. Kimi zaman iç dünyamıza dönüp kendimizi anlamaya çalışırken kimi zaman da başkalarının psikolojisini çözmeye çalışırız. İşte tam da bu noktada, psikoloji alanında yazılmış bazı kitaplar bize rehber olabilir. İster akademik bir perspektifle okuyun, ister kişisel gelişim için bu kitaplara yönelin, her biri sizi bambaşka bir içsel yolculuğa çıkaracak.
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1. Günübirlik Hayatlar – Irvin D. Yalom
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2. Beden Kayıt Tutar – Bessel A. van der Kolk
3. Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği – Ferhat Jak İçöz
4. İnsan ve Davranışı – Doğan Cüceloğlu
5. Bir Psikiyatristin Gizli Defteri – Gary Small, Gigi Vorgan
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6. Bağlanma, Kaybetme ve Ayrılma – John Bowlby
7. İnsan Olmak – Engin Geçtan
8. Kaybolan Bağlar – Johann Hari
9. Hayatı Yeniden Keşfedin – Jeffrey E. Young ve Janet S. Klosko
10. Kendini Arayan İnsan – Rollo May
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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