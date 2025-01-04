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Kışın En Soğuklarda Bile Parlayan Bir Vücut İçin 11 Bakım Önerisi

etiket Kışın En Soğuklarda Bile Parlayan Bir Vücut İçin 11 Bakım Önerisi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
04.01.2025 - 18:02

Kış aylarında soğuk hava ve düşük nem nedeniyle cildimiz adeta Sahra çölüne dönüşüyor. Endişe etmeyin, doğru bakım yöntemleriyle cildinizi nemli tutmak mümkün... İşte cildinizin kışın bile sağlıklı ve parlak kalmasını sağlamak için 11 öneri 👇

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1. Cildinizin kurumasına izin vermeyin!

Kış aylarında cildimizin ekstra bir nemlendirilmeye ihtiyacı vardır. Soğuk havaların vücutta yarattığı kuruluk hissini gidermek için kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik, nemlendiricileri ve losyonları evinizden eksik etmemek!

2. Dudakları da nemlendirmeyi unutmamak gerekiyor.

Soğuk hava, cildiniz kadar dudaklarınızı da kurutur ve hassaslaşan dudaklar kuruyup kanayabilir. Dudakların çatlamaması için mutlaka çantanızda bir nemlendirici taşıyın ve sık sık nemlendirin. Üstelik nemli dudaklara sürülen ruj çok daha güzel oluyor! 💋💄

3. Kışın soğuktan en çok nasibi alan bir diğer yer ellerimiz...

Kışın suyla temas ettikten yaklaşık 1 saniye sonra kupkuru olan ellerimizi de unutmamak gerekiyor. Elleriniz kuruduğu an müdahale etmek oldukça önemli çünkü kuruyan eller çatlayarak yara oluyor ve iyileşme sürecinde canınız biraz acıyabilir...

4. Kuru ciltler peeling'ini kesinlikle aksatmamalı!

Yüzünüzdeki kuruluğu gidermek için sadece nemlendirici sürmek yetmez. Özellikle günlük hayatınızda makyaj yapıyorsanız kışın cildinize ekstra özen göstermek zorundasınız, makyaj da cildi kurutan etkenlerden biridir. Haftada 2-3 kez peeling yaparak ölü derilerinizden kurtulun.

5. Göz çevreniz "Beni unutma!" diye yalvarmaya başladı bile!

Maalesef ki hem cildinizi nemlendirmemek hem de kupkuru göz altlarınız ile mimik yapmak ileriki yaşlarınızda kırışıklığa sebebiyet verir. Şu an önemsiz gibi gelen detaylar yaşınız ilerledikçe canınızı sıkabilir. 20'li yaşlarınızda başlayarak göz altlarınız için mutlaka nemlendirici kullanmaya başlayın.

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6. Overthink'inizi başka yere saklayın...

Duşta uzun uzun hayatınızı düşünmek çok keyifli, farkındayız... Ama 15 dakikadan sonra cildiniz buruşmaya başlar ve bu da bir şeylerin yanlış olduğu anlamına geliyor. Uzun süre sıcak duş almak cildinizin nem tabakasına zarar vermenize neden olur.

7. Kan dolaşımınızı hareketlendirin!

Sabah ve akşam düzenli olarak cilt temizliği yapıyorsanız, sizi tebrik ediyoruz! Bu cilt bakımlarını yaparken dikkat etmeniz gereken ufak bir nokta var. Önce sıcağa yakın ılık bir su ile cildinizi yıkadıktan sonra, sonlara doğru soğuk su ile bitirmeniz cildinizde şok etkisi yaratarak kan dolaşımını hızlandırır.

8. Cildinize işlem yaptırmak için en uygun zaman dilimi kış mevsimidir.

Eğer cildinizde leke, sarkma, kırışıklık gibi ya da aklınıza takılan herhangi bir problem varsa bunu çözmeniz için en uygun zaman dilimi kış mevsimidir. Genellikle bu işlemlerden sonra cildinizin güneş görmemesi gerekir. Bu yüzden kış mevsimi harekete geçmek için harika bir aydır!

9. Fazla deterjan kullanmak da cilt kuruluğunu artırır.

pH değeri yüksek olan kimyasallar yine cildin en büyük düşmanlarından biridir. Deterjanlar ile olabildiğince az temas etmeniz gerekiyor ama bu imkansız bir seçenek olduğu için her deterjan kullanımından sonra ellerinizi nemlendirmeniz daha doğru bir seçenek olur.

10. Böyle bir ferahlık olamaz!

10. Böyle bir ferahlık olamaz!

Cildinizi neme boğmak için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de cilt bakım rutininize cilt bakım maskesi eklemek! Bu nem bombası maskeler cildinizin bütün gün soğuğa maruz kaldığı için hapsettiği kuruluğu gidermede bir can yoldaşıdır. Aloe vera veya salatalık özlü maskeleri tercih edebilirsiniz.

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11. Yağ bazlı temizleyiciler cildiniz için oldukça faydalıdır.

Kışın su bazlı temizleyiciler yerine yağ bazlı temizleyiciler kullanarak cildinizin yağ dengesini koruyabilirsiniz. Bu temizlik, cildin kurumasını önler ve güneş cildinizde doğmuş kadar parlak bir yüzünüz olur.

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