Kışın Duş Rutininde Değiştirmeni Önerebileceğimiz 10 Şey
Kışın Duş Rutininde Değiştirmeni Önerebileceğimiz 10 Şey
Kış aylarında cildimiz zaten yeterince sorun yaşıyor. Soğuk hava ve düşük nem cildi iyice kurutuyor. Bu nedenle duş rutinimizi kışa özel hale getirmeliyiz. Kış için duş rutininde neleri değiştirmen gerek birlikte bakalım mı?
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1. Duş alırken en çok yapılan hata, sıcak su ile yıkanmak.
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2. Bir de tabii duş süresi var.
3. Cildini temizlerken aynı zamanda nemlendirebilirsin.
4. Duş öncesi peeling yapmak şart ama hangi ürünü seçtiğin çok önemli!
5. Vücut yağları duş sonrası cildi yumuşacık yapıyor.
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