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Kışın Duş Rutininde Değiştirmeni Önerebileceğimiz 10 Şey

etiket Kışın Duş Rutininde Değiştirmeni Önerebileceğimiz 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 18:01

Kış aylarında cildimiz zaten yeterince sorun yaşıyor. Soğuk hava ve düşük nem cildi iyice kurutuyor. Bu nedenle duş rutinimizi kışa özel hale getirmeliyiz. Kış için duş rutininde neleri değiştirmen gerek birlikte bakalım mı?

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1. Duş alırken en çok yapılan hata, sıcak su ile yıkanmak.

Sıcak su zaten kuru olan cildinin daha da kurumasına neden oluyor. O soğuk günlerde sıcak suyun altında rahatlamak ne kadar cezbedici gelse de sıcak su, ciltteki doğal yağları yok ediyor. Ciltteki nemi koruyan yağlar olmadan cildimiz kupkuru oluyor. Kışın da soğuk suyla mı yıkanalım diye düşünüyorsan ılık su tercih edebilirsin. Ilık suyla duş alırsan ciltteki bu nemi hapsediyorsun. O yüzden cildini düşünüyorsan kışın ılık suyla duş almayı alışkanlık haline getirmelisin.

2. Bir de tabii duş süresi var.

Kışın duşta uzun uzun vakit geçirmek istediğini biliyoruz ama bu cildin için hiç de iyi bir şey değil. Uzun süre suya maruz kalan cilt nemini hemen kaybederek kuruyor. Ee bu da hiç istemediğimiz bir şey. Kışın duş süreni maximum 15 dakika ile sınırlarsan cildinin nem dengesini koruyabilirsin. Uzun uzun duşlar sonunda cildin kupkuru olacak. Bu yüzden yapman gereken duş süreni kısaltarak cilt nemini korumak.

3. Cildini temizlerken aynı zamanda nemlendirebilirsin.

Cildini zaten temizliyorsun öyle değil mi? Ama temizlerken nemlendirici özellikli temizleyicileri kullanırsan o zaman cildinin kaybettiği nemi kazanmasına yardımcı olursun. Kışın hassas olan cildini nemlendirici özellikli temizleyicilerle temizleyerek ona çok daha iyi bakabilirsin. Cildin pH dengesini koruyan temizleyiciler hem cildini temizliyor hem de nem dengesini koruyor.

4. Duş öncesi peeling yapmak şart ama hangi ürünü seçtiğin çok önemli!

Kışın hassaslaşan cildin için seçeceğin peeling ürünleri yumuşak olanlardan olmalı. Eğer sert peeling ürünleri kullanırsan cildinde kuruluğa neden olabilirsin. Ayrıca peeling yapmayı kışın azaltman gerek. Peeling cildini parlak ve yumuşak yapsa da fazla yaptığında cildini hassaslaştırabilir.

5. Vücut yağları duş sonrası cildi yumuşacık yapıyor.

Kışın cilt iyice kuruyor doğru. Bunu engellemenin yolu ise vücut yağları kullanmak. Bu tarz vücut yağları cildin nemini uzun süre korumasına yardımcı oluyor. Duş sonrası nemli cildine uyguladığın yağ bazlı ürünler sayesinde vücudun yumuşacık oluyor. İçeriği güzel ürünlerden seçerek cildinin beslenmesini de sağlayabilirsin. Ayrıca cildinin kuruluğuna da bu yağlar iyi gelecek.

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6. Duş sonrası nemlendirici olmadan olmaz!

Duş sonrası cildin kuruduğundan bahsettik. Bu yüzden iyi bir nemlendirici şart. Nemi ciltte hapsetmek için iyi bir nemlendiriciyi duş sonrası uygulaman gerekiyor. Su bazlı, hyaluronik asit içeriği olan nemlendiriciler sayesinde nem ciltte hapsoluyor. Hala cildin nemliyken nemlendirici uygulamak bu ürünlerin çok daha etkili olmasını sağlıyor. Yoğun yapılı nemlendiriciler özellikle kışın bakım rutinine eklenmesi gerekenlerden.

7. Duş sonrası nemlendiriciyi hemen uygulamalısın.

Duş sonrası nemlendirme şart dedik ama bunu hemen yapman gerek. Yani duştan çıkar çıkmaz hala cildin hafif nemliyken nemlendiriciyi uygulaman gerekiyor. Duş sona erdikten sonra ilk birkaç dakikada nemlendirici aşamasına geçmelisin. Hemen uyguladığın nemlendirici cildi suya hapsediyor, bu sayede cildin kurumuyor. Yani duştan çıktın, şöyle bir kurulan. Ama asla tamamen cildini kurutma. Bunun üzerine de nemlendiriciyi cildine uygula. İşte bu kadar basit!

8. Duş sonrası havluyu sert şekilde kullanmamalısın.

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Duş sonrası cildini sert şekilde kuruladığında cildine zarar verebilirsin. Yapman gereken şey, olabildiğince nazik hareketlerle cildini duştan sonra kurutmak. Cildinin doğal nemini korumak istiyorsan pamuklu ve yumuşak havluları tercih etmeli ve bunları nazik şekilde cildine uygulamalısın.

9. Kışın cildini tahriş etmeyen yumuşak bir sünger tercih etmelisin.

Kışın daha da hassaslaşan cildini yıkarken yumuşak sünger kullanman gerekiyor. Cildini tahriş etmeyecek yumuşak bir duş süngeri ile duş alarak hem cildini temizleyebilir hem de cildine zarar vermemiş olursun. Sert fırçalar cildine zarar vererek kurumasına neden olabilir. O yüzden kışın her zaman yumuşak süngerleri tercih etmen cildin için çok daha iyi olacaktır.

10. Duşta normal sabun kullanmak olmaz.

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Normal sabunlar cildi kurutuyor. Duş alırken zaten kuruyan cildini bir de sabunla yıkarsan o zaman iyice kuruyor ve tahriş oluyor. O yüzden özellikle kışın duşta nemlendirici özellikli duş jelleri kullanman gerekiyor. Nemlendirici özelliği olduğu için bu duş jelleri hem cildini temizliyor hem de nemini korumasına yardımcı oluyor.

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