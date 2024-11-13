Kışın Duş Rutininde Değiştirmeni Önerebileceğimiz 10 Şey

Sıcak su zaten kuru olan cildinin daha da kurumasına neden oluyor. O soğuk günlerde sıcak suyun altında rahatlamak ne kadar cezbedici gelse de sıcak su, ciltteki doğal yağları yok ediyor. Ciltteki nemi koruyan yağlar olmadan cildimiz kupkuru oluyor. Kışın da soğuk suyla mı yıkanalım diye düşünüyorsan ılık su tercih edebilirsin. Ilık suyla duş alırsan ciltteki bu nemi hapsediyorsun. O yüzden cildini düşünüyorsan kışın ılık suyla duş almayı alışkanlık haline getirmelisin.