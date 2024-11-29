Kışın Cilt Bakımınıza Katkıda Bulunmak İçin Diyetinize Ekleyebileceğiniz 10 Besin
Kışın Cilt Bakımınıza Katkıda Bulunmak İçin Diyetinize Ekleyebileceğiniz 10 Besin
Özellikle kış aylarında cilt bakımına ekstra önem vermeniz gerekir. Soğuktan etkilenmemek ve cildinizi kurutmamak için cilt bakımı kadar yediklerinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Peki neler yemeniz gerekiyor?
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1. Avokado
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2. Somon
3. Tatlı patates
4. Ceviz
5. Nar
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6. Kabak çekirdeği
7. Zeytinyağı
8. Ispanak
9. Yumurta
10. Badem
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