Kışın Cildinin Ne Kadar Kuruduğunu Tahmin Ediyoruz!
Kışın Cildinin Ne Kadar Kuruduğunu Tahmin Ediyoruz!
Kışın cildin ne kadar kuruyor? Sen testi çöz, biz de cildinin ne kadar kuruduğunu ve ne yapman gerektiğini söyleyelim!
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1. Günde kaç kez yüzünü yıkıyorsun?
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2. Sabah uyandığında yüzünü nasıl hissediyorsun?
3. Her cilt bakım rutininden sonra cildini nemlendiriyor musun?
4. Kışın el kremi kullanma sıklığın nedir?
5. 365 gün boyunca güneş kremi kullanıyor musun?
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6. Kışın dudağın nasıl görünüyor?
7. Düzenli olarak nemlendirici maske kullanıyor musun?
8. Vücut losyonunu ne sıklıkla kullanıyorsun?
Tebrikler cildin yumuşacık!
Hafif kuruluk rüzgarları esiyor.
Çöl kadar kuru...
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