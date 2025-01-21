Kışın Cildinin Ne Kadar Kuruduğunu Tahmin Ediyoruz!

Cildin kış mevsimine meydan okuyan bir kahraman gibi. Kuruluk ve soğuk sana işlemiyor çünkü cildini çok iyi koruyorsun. Nemli, sağlıklı ve yumuşacık bir cildin var. Bu kışı da pürüzsüz atlatmaya hazırsın. Yine de tedbiri elden bırakma; arada bir cildinin kuruduğunu hissettikçe nemlendirmeyi ihmal etme.