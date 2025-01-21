onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Kışın Cildinin Ne Kadar Kuruduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Kışın Cildinin Ne Kadar Kuruduğunu Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 18:01

Kışın cildin ne kadar kuruyor? Sen testi çöz, biz de cildinin ne kadar kuruduğunu ve ne yapman gerektiğini söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Günde kaç kez yüzünü yıkıyorsun?

2. Sabah uyandığında yüzünü nasıl hissediyorsun?

3. Her cilt bakım rutininden sonra cildini nemlendiriyor musun?

4. Kışın el kremi kullanma sıklığın nedir?

5. 365 gün boyunca güneş kremi kullanıyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kışın dudağın nasıl görünüyor?

7. Düzenli olarak nemlendirici maske kullanıyor musun?

8. Vücut losyonunu ne sıklıkla kullanıyorsun?

Tebrikler cildin yumuşacık!

Cildin kış mevsimine meydan okuyan bir kahraman gibi. Kuruluk ve soğuk sana işlemiyor çünkü cildini çok iyi koruyorsun. Nemli, sağlıklı ve yumuşacık bir cildin var. Bu kışı da pürüzsüz atlatmaya hazırsın. Yine de tedbiri elden bırakma; arada bir cildinin kuruduğunu hissettikçe nemlendirmeyi ihmal etme.

Hafif kuruluk rüzgarları esiyor.

Cildin soğuk rüzgârla biraz mücadele ediyor ama pes etmiyor. Bazen hafif kuruluklar ve gerginlikler hissetsen de, cildinle aranda tatlı bir denge var. Aslında nemlendirici sürmeyi unutmasan cildin daha yumuşak olur ve kuruluğa karşı savaşır. Nemlendiricini çantanda tutmaya devam et, böylece kışın kuruluğunu kolayca alt edebilirsin!

Çöl kadar kuru...

Maalesef senin cildin çok kuru... Tahmin ettiğinden de kuru. Bu kış cildini adeta bir çöle çevirmiş. Eller, yüz ve dudaklar kuruluğun etkisi altında kalmış gibi görünüyor. Cildinin nemle buluşmaya acil ihtiyacı var. Bol bol nemlendirici kullan, su tüketimini artır ve soğuğa karşı kalkanını güçlendir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın