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Kış Gelmeden Cildinizi Şımartın: Yumuşacık Bir Ten İçin Altın Değerinde 10 Öneri

etiket Kış Gelmeden Cildinizi Şımartın: Yumuşacık Bir Ten İçin Altın Değerinde 10 Öneri

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 18:01

Kış ayları kapıda ve soğuk hava cildimize hiç de nazik davranmayacak gibi görünüyor ama endişelenmeyin! Kış gelmeden cildinizi şımartacak, yumuşacık ve sağlıklı bir tene sahip olmanın yollarını sizin için listeledik. Hadi, içeriğe geçelim!

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1. Nemlendirici seçiminde kış moduna geçin.

Soğuklar geldi mi cildimiz “bana biraz daha ilgi göster!” diye bağırmaya başlıyor. Yazın kullandığınız hafif nemlendiriciyi bir kenara bırakın ve kışa uygun yoğun bir nemlendirici seçin. Shea yağı ve hyaluronik asitin nemi hapsetmedeki başarısıyla cildinizi şımartın!

2. Dudaklarınız ihmal etmeyin!

Kışın sert rüzgarları dudaklarınıza iyi davranmaz, haberiniz olsun! Her çantanızda bir dudak balmı bulunsun. Özellikle argan yağı veya balmumu içeren ürünler dudaklarınıza aşılamaz bir koruma kalkanı sağlar.

3. Güneşi görmüyoruz diye kremi bir kenara bırakmayın!

Kışın güneş görünmüyor olsa da unutmayın, zararlı UV ışınları hala yeryüzüne vuruyor Bunun için güneş koruyucu kreminizi dört mevsim kullanarak cildinizi koruyun. En az SPF 30 şart, yoksa cildinizde şimdi fark etmeseniz de ileride oluşabilecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

4. Sıcak duşun hayali bile güzel ama ılık su kullanın.

Evet, sıcak bir duş kışın en sevdiğimiz kaçamaklardan biri ama maalesef cildimiz buna pek sıcak bakmıyor. Sıcak su, cildin doğal yağlarını alıp götürüyor ve sonuç: kuruluk ve tahriş! Bu nedenle ılık suyla hem cildinizi şımartın hem de nemin ciltten uzaklaşmasını engelleyin.

5. Eller de cilt bakımından sayılır!

Ellerimiz kışın her an kuruma ve çatlamayla savaşıyor. Siz bu yarışta galip gelmek için eldivenlerinizi kuşanın ve çantanızda mini bir el kremi bulundurun. Böylece dışarıda soğuktan çatlayan ellere elveda diyebilirsiniz.

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6. Cildinizi içeriden de besleyin.

Kışın, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlarla cildinizi içeriden desteklemek için harika seçenekler. Balık, ceviz ve avokado gibi besinler cildinizin ihtiyacı olan sağlıklı yağlarla dolu. Tabii su içmeyi de unutmayın çünkü su içmek en iyi nemlendirici!

7. Maske keyfiyle cildinizi şımartın!

Kış aylarında cildiniz için nem bombası etkisi yaratacak maskelerle kendinizi şımartın. Haftada bir kez ihtiyacınıza göre nemlendirici bir maskeyi yüzünüze uygulayarak soğuk havalara karşı güçlü bir savunma oluşturabilirsiniz.

8. Yastık kılıfınızı sık değiştirin.

Yastık kılıfları cildimizdeki yağ ve kirleri emebilir, bu da sivilcelere yol açabilir. Haftada en az bir kez yastık kılıfınızı değiştirerek cildinizi bu kirlerden koruyun. Temiz yastık kılıfı, daha sağlıklı bir cilt için ufak ama en etkili adımlardan biri.

9. Cilt temizleme yağlarına şans verin.

Yazın olmasa da kışın çift aşamalı temizliği gece rutininizin bir parçası haline getirin. Cildinizinin ihtiyacına uygun bir temizleme yağı ile hem cildinizi kışın etkilerinden koruyabilir hem de var olan cilt problemlerinizin önüne geçebilirsiniz.

10. Hava nemlendiricilerle odanızı cildinizin dostu yapın.

Evin içindeki kuru hava cildinizin düşmanı olabilir. Ortam nemini artırmak için iyi bir hava nemlendirici cihaz kullanın. Gün boyu ya da yatmadan önce çalıştırırsanız sabahları daha nemli ve canlı bir ciltle uyanabilirsiniz.

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