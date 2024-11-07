Kış Gelmeden Cildinizi Şımartın: Yumuşacık Bir Ten İçin Altın Değerinde 10 Öneri

Evet, sıcak bir duş kışın en sevdiğimiz kaçamaklardan biri ama maalesef cildimiz buna pek sıcak bakmıyor. Sıcak su, cildin doğal yağlarını alıp götürüyor ve sonuç: kuruluk ve tahriş! Bu nedenle ılık suyla hem cildinizi şımartın hem de nemin ciltten uzaklaşmasını engelleyin.