Kış Gelmeden Cildinizi Şımartın: Yumuşacık Bir Ten İçin Altın Değerinde 10 Öneri
Kış Gelmeden Cildinizi Şımartın: Yumuşacık Bir Ten İçin Altın Değerinde 10 Öneri
Kış ayları kapıda ve soğuk hava cildimize hiç de nazik davranmayacak gibi görünüyor ama endişelenmeyin! Kış gelmeden cildinizi şımartacak, yumuşacık ve sağlıklı bir tene sahip olmanın yollarını sizin için listeledik. Hadi, içeriğe geçelim!
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1. Nemlendirici seçiminde kış moduna geçin.
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2. Dudaklarınız ihmal etmeyin!
3. Güneşi görmüyoruz diye kremi bir kenara bırakmayın!
4. Sıcak duşun hayali bile güzel ama ılık su kullanın.
5. Eller de cilt bakımından sayılır!
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