Kış Gelirken Cilt Bakımında Değiştirmen Gereken 10 Şeyi Söylüyoruz!
Kış Gelirken Cilt Bakımında Değiştirmen Gereken 10 Şeyi Söylüyoruz!
Kış geliyor... Cildini korumanın tam zamanı. Peki cildini kış soğuğundan nasıl koruyacaksın? Tüm tüyoları bu içerikte açıklıyoruz, hazırsan hadi başlayalım!
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1. Daha yoğun nemlendiriler kullan.
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2. Güneş kremini ihmal etme.
3. Nazik temizleyiciler tercih et.
4. Dudak bakımını ihmal etme.
5. Nem maskeleri kullan.
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