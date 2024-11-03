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Kış Gelirken Cilt Bakımında Değiştirmen Gereken 10 Şeyi Söylüyoruz!

etiket Kış Gelirken Cilt Bakımında Değiştirmen Gereken 10 Şeyi Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 18:01

Kış geliyor... Cildini korumanın tam zamanı. Peki cildini kış soğuğundan nasıl koruyacaksın? Tüm tüyoları bu içerikte açıklıyoruz, hazırsan hadi başlayalım!

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1. Daha yoğun nemlendiriler kullan.

Soğuk hava cildi kurutabilir, bu yüzden hafif yaz nemlendiricilerini daha yoğun kremlerle değiştirerek cildini koruyabilir ve nem eksiğini tamamlayabilirsin. Yoğun nemlendiriciler ile hem vücudun hem de yüzünü, kısaca cildini koruyabilir ve nemsiz kalmasını engelleyebilirsin.

2. Güneş kremini ihmal etme.

Kışın güneş ışınları daha az etkili olsa da UV ışınları hala cildine zarar verebilir. SPF içeren ürünler kullanmaya kış aylarında da devam ederek cildini koruyabilir ve ona iyi bakabilirsin.

3. Nazik temizleyiciler tercih et.

Sert temizleyiciler cildi daha da kurutabilir. Kış aylarında kurumaya daha meyilli olan cildini daha fazla kurutmamak için yüz ve vücut temizleyicilerini nazik ve nemlendirici içeriklere sahip olanlarla değiştirebilirsin.

4. Dudak bakımını ihmal etme.

Dudaklar kışın daha kolay çatlayabilir, bu yüzden düzenli olarak dudak balmı kullanmayı ihmal etme. Hatta dudak bakımı yapıyorsan dudak bakımını artırmanda da fayda var.

5. Nem maskeleri kullan.

Haftada bir ya da iki kez yoğun nem maskeleri uygulayarak cildinin kurumasını engelleyebilirsin. Bu adım önemli çünkü kış aylarında cildin nem kaybetmeye daha elverişlidir.

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6. Yatmadan önce cildine yoğun bakım yap.

Gece boyunca cilt daha fazla onarıldığı için yoğun gece kremleri ya da yağ bazlı serumlarla cildine ekstra bakım yapabilirsin. Cildin kendini gece yenilediği için uyumadan önce cildini temizlemen ona daha iyi bakmanı sağlayacaktır.

7. Seramit ve hyaluronik asitli içerikleri tercih et.

Cildin nem bariyerini korumak için seramik ve hyaluronik asit içeren ürünler kullanabilirsin. Kış aylarında nem bariyerini korumak cildin için oldukça önemlidir.

8. Ilık su ile duş al.

Sıcak su cildi kurutabileceği için duş sırasında ve yüz yıkarken ılık su tercih ederek cildini kışın soğuğundan koruyabilir ve daha iyi bakabilirsin. Ilık suyun cildine iyi geldiğini fark edeceksin.

9. El kremini ihmal etme.

Kışın eller sıkça çatlayabilir ve çatlamaya eğilimlidir. Çantanı el kremiyle donatarak gün boyu ellerini nemlendirebilir ve kış soğuğuna karşı ellerini koruyabilirsin.

10. Cilt yağları kullan.

Kışın ekstra nemlendirici olarak cilt bakım rutinine yüz yağı ekleyebilirsin. Cildini yumuşatmak için de duştan sonra cilt yağlarını kullanabilirsin. Bu yağlar cildini yumuşatmaya ve nemini hapsetmeye yardımcı olacaktır.

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