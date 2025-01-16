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Kış Aylarında Vücudunuzun Çok Daha Pürüzsüz Olmasını Sağlayacak 12 Yol

etiket Kış Aylarında Vücudunuzun Çok Daha Pürüzsüz Olmasını Sağlayacak 12 Yol

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 18:01

Kış aylarında cildinizin kuruyup pürüzsüz görünümünü kaybetmesine izin vermeyin; işte size cildinizi yumuşacık ve ışıl ışıl yapacak pratik yollar!

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1. Cildinizin kışlık montu olan nemlendirmeyi asla ihmal etmeyin.

Kışın soğuk hava cildinizi kurutur, bu yüzden her banyodan sonra vücudunuza bol bol nemlendirici uygulayın. Cildinizin kuruluktan korunması için nemlendiricilerinizi her zaman yanınızda taşıyın. Özellikle içeriğinde hyalüronik asit veya shea yağı olan ürünler mükemmel bir seçim olacaktır. Cildinizin yumuşacık olmasını istiyorsanız bu adımı asla atlamayın. Unutmayın, nemlendiriciyi sadece yüzünüze değil, dirsek, diz ve topuk gibi kuru bölgelere ekstra özen göstererek sürün. Böylece baştan aşağı pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

2. Sıcak su yerine ılık suyla duş alın.

Sıcak su cildinizin doğal yağlarını alır ve kuruluğa sebep olur. Tam da bu yüzden kışın ılık suyla banyo yapmak cildinizi korumanın anahtarıdır. Ilık suyla yapılan kısa banyolar cildinizi nemli tutar ve pürüzsüzlüğünü korur. Banyo sürenizi 10 dakikayla sınırlayarak cildinizin sağlığını destekleyebilirsiniz.

3. Cildinizi peeling ile sıfırlayın.

Ölü deri hücrelerinden kurtulmak için haftada bir peeling yapın. Kışın cildiniz daha yavaş yenilendiği için peeling, cildinizin daha canlı ve pürüzsüz görünmesini sağlayacak. Ev yapımı şeker veya kahve peelingi ile hem ekonomik hem de etkili bir çözüm bulabilirsiniz. Peeling sonrası nemlendirici uygulamayı unutmayın.

4. Vitamin dolu bir beslenmeye merhaba deyin.

Cildinizin pürüzsüz olmasını istiyorsanız, A, C ve E vitaminlerine yüklenin. Bu vitaminler cildinizin yenilenmesini hızlandırır ve nem dengesini korur. Havuç, portakal ve badem gibi yiyeceklerle beslenme düzeninize renk katabilirsiniz. Sağlıklı bir cilt için içeriden destek almak şart!

5. Havluyla sertçe kurulanmaktan vazgeçin.

Banyodan sonra havluyla cildinizi şiddetle kurulamak, cildinizin nemini yok eder. Bunun yerine havluyla hafif hafif dokunarak kurulayın. Bu yöntem cildinizin nemini korurken aynı zamanda pürüzsüzlüğünü gözle görülür hale getirecek. Cildiniz size teşekkür edecek, buna emin olun.

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6. Dudaklarınızı rüzgara teslim etmeyin.

6. Dudaklarınızı rüzgara teslim etmeyin.

Kış aylarında dudaklar en hızlı kuruyan bölgelerden biri. Dudaklarınızı pürüzsüz tutmak için düzenli olarak nemlendirici lip balm kullanmayı alışkanlık haline getirin. İçeriğinde E vitamini, shea yağı veya bal olan ürünler dudaklarınıza bakım yapar. Ayrıca dudaklarınızdaki ölü deriyi nazikçe temizlemek için haftada bir kez yumuşak bir diş fırçasıyla peeling yapabilirsiniz. Pürüzsüz ve yumuşacık dudaklar, kış aylarının en tatlı detayıdır.

7. Nemlendirici maskelerden bol bol destek alın.

Haftada bir kez nemlendirici maskeler uygulayarak cildinize ekstra bakım yapın. Bu maskeler cildinizin derinlemesine nemlenmesini sağlar ve pürüzsüzlüğünü korumasına olanak tanır. Evde yapabileceğiniz doğal maskelerle cildinize lüks bir bakım sunabilirsiniz. Örneğin, bal ve avokado ile harikalar yaratabilirsiniz.

8. Su içmenin mevsimi olmaz!

8. Su içmenin mevsimi olmaz!

Kışın susuzluk hissi azalsa da cildinizin suya ihtiyacı her mevsim var! Yeterli su içmediğinizde cildiniz kurumaya ve pul pul dökülmeye başlar. Günde en az 8 bardak su içerek hem cildinizi içeriden nemlendirin hem de sağlıklı bir parlaklık kazanın. Eğer düz su içmekte zorlanıyorsanız, içine limon, salatalık veya biraz nane yaprağı ekleyerek suyu daha cazip hale getirebilirsiniz. Cildinizi içeriden beslemek, dışarıdaki soğuk havaya karşı en güçlü hamlelerden biri.

9. Yağların gücünden yararlanın.

Zeytinyağı veya badem yağı gibi doğal yağlarla masaj yaparak cildinize hem nem kazandırın hem de dolaşımı artırın. Farkı hemen hissedebilirsiniz. Masaj sonrası cildiniz daha parlak ve yumuşak olacak.

10. Pamuklu giysileri tercih edin.

Kışın sentetik kumaşlar cildinizi tahriş edebilir. Pamuklu giysiler cildinizin nefes almasını sağlar ve tahriş riskini düşürür. Pamuğun rahatlatıcı dokunuşu ile cildinizin daha pürüzsüz ve sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

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11. Hava nemlendirici kullanın.

11. Hava nemlendirici kullanın.

Kışın ısınma sistemleri havanın nemini harika bir şekilde ayarlar. Hava nemlendirici kullanarak odanızın nem seviyesini koruyun. Bu sayede cildinizin kurumasını engellenecek ve pürüzsüzlüğünü koruyacak.

12. Kış demeyin güneş kremini sakın ihmal etmeyin.

12. Kış demeyin güneş kremini sakın ihmal etmeyin.

Kışın bile UV ışınları cildinize zarar verebilir, bunu kendinize hep hatırlatın. SPF içeren bir güneş kremi kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz. Pürüzsüz bir cilt için güneş kremini günlük rutininizin bir parçası haline getirin.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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