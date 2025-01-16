Kış Aylarında Vücudunuzun Çok Daha Pürüzsüz Olmasını Sağlayacak 12 Yol
Kış Aylarında Vücudunuzun Çok Daha Pürüzsüz Olmasını Sağlayacak 12 Yol
Kış aylarında cildinizin kuruyup pürüzsüz görünümünü kaybetmesine izin vermeyin; işte size cildinizi yumuşacık ve ışıl ışıl yapacak pratik yollar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cildinizin kışlık montu olan nemlendirmeyi asla ihmal etmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sıcak su yerine ılık suyla duş alın.
3. Cildinizi peeling ile sıfırlayın.
4. Vitamin dolu bir beslenmeye merhaba deyin.
5. Havluyla sertçe kurulanmaktan vazgeçin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dudaklarınızı rüzgara teslim etmeyin.
7. Nemlendirici maskelerden bol bol destek alın.
8. Su içmenin mevsimi olmaz!
9. Yağların gücünden yararlanın.
10. Pamuklu giysileri tercih edin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hava nemlendirici kullanın.
12. Kış demeyin güneş kremini sakın ihmal etmeyin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın