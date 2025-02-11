onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Kış Aylarında Cildini Daha Fazla Korumak İçin Ne Yapmalısın?

etiket Kış Aylarında Cildini Daha Fazla Korumak İçin Ne Yapmalısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 14:01

Kış ayları, soğuk hava ve düşük nem oranıyla cildimiz için zorlu bir dönem olabilir.  Bu yüzden cildimize özel bir bakım rutini oluşturmak, kış boyunca sağlıklı ve nemli kalmasını sağlamak açısından oldukça önemli. Peki, cildinin bu zorlu mevsimi rahat geçirmesi için yapman gerekeni merak ediyor musun? O zaman seni teste alalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başlayalım. Kışın cildinin en çok hangi bölgesi kuruyor?

2. Kış aylarında daha fazla arttığını düşündüğün cilt problemi ne?

3. Cilt bakım rutinini kış mevsimine göre güncelliyor musun?

4. Sence kış aylarında uyguladığın cilt bakım rutini ne kadar etkili?

5. Cilt bakım rutininde en fazla dikkat ettiğin şey ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Cildini sence yeterince nemlendiriyor musun?

7. Cildimizin kışın daha çok neme ihtiyacı olabilir. Sen bu nem dengesini korumak için ne yapıyorsun?

8. Son olarak, kışın da her gün güneş kremi kullanıyor musun?

Kış aylarında cildini daha fazla korumak için kesinlikle güneş kremi kullanmalısın!

Evet, belki çoğumuz güneş kremini sadece yazın kullanmak gerektiğini düşünüyoruz ama bu bir yanılgı. Güneşin zararlı etkileri yılın her dönemi cildini etkileyebilir. Kışın bile güneşin ultraviyole ışınları, cildine zarar verebilir, hatta kar ve buz gibi yüzeylerden yansıyarak etkisini iki katına çıkarabilir. Tam da bu sebepten cilt bakımında asla vazgeçmemen gereken adım , cildini güneşin zararlı ışınlarından korumak! Güneş kremi, sadece cildinin yaşlanmasını önlemekle kalmaz, aynı zamanda erken yaşlanma belirtilerini ve cilt kanseri riskini de azaltır. Ancak burada önemli olan, cilt tipine uygun bir güneş kremi seçmek.  Bu noktada, doğru ürünü bulmak için bir dermatologdan yardım almak gerçekten çok faydalı olabilir.

Kış ayları, cildin yenilenmesi ve iyileşmesi için en ideal zaman!

Cildi onarmanın da bir mevsimi var ve bu zaman kış ayları! Güneş ışınlarının etkilerinin diğer aylara göre nispeten daha az olduğu bu dönemde, cilt daha iyi onarılabilir. Özellikle, ciltteki problemlere yönelik bazı aktif içerikler tam da bu zamanlarda kullanılabilir ve cildin kendini toparlamasına yardımcı olabilir. Bu süreçte, retinol gibi güçlü aktif içerikler ciltteki hasarları onarmada oldukça etkili olabilir. Ancak, bu tür içeriklerin cilde uyum sağlaması ve doğru şekilde kullanılması çok önemli. İşte tam da bu noktada, cilt problemin için en uygun ürünleri bulmak adına bir dermatologdan yardım almak oldukça faydalı olacaktır. Dermatolog gözetiminde bu içeriklere başlamak, cildine zarar vermeden en verimli sonucu elde etmene yardımcı olur.

Nemlendirici kullanımını aksatma!

Her gün cilt nemlendiricisini kullanmak, bakım rutinimden asla eksik etmem gereken bir adım. Özellikle kış mevsiminde cilt daha fazla nem kaybeder ve nemlendiriciler, bu kaybı telafi etmek için en önemli yardımcılarımızdır. Kışın soğuk hava, iç mekanlardaki kuru hava ve rüzgar cildimizi yorabilir, bu yüzden düzenli nemlendirme ihtiyacı artar. Nemlendiriciler, sadece cildin nem dengesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kırışıklık oluşumunu geciktirip azaltmaya da yardımcı olur. Cildine her gün sabah ve akşam düzenli olarak nemlendirici uygulayarak, yıllar geçse bile zamana meydan okuyan, ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın