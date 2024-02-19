Kırışıklıklar ve Şişliklere Karşı Göz Çevresi Bakımı ile İlgili 10 Tavsiye
Kırışıklıklar ve Şişliklere Karşı Göz Çevresi Bakımı ile İlgili 10 Tavsiye
Göz çevresindeki kırışıklıklar ve şişlikler, genellikle yaşlanma, genetik faktörler, uyku eksikliği, stres, yanlış beslenme ve güneşin zararlı etkileri gibi birçok faktörden kaynaklanıyor. Ama bunun için önlem almak mümkün! İşte göz çevresi bakımı ile yapabilecekleriniz...
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1. İlk olarak nemden başlıyoruz. Cildinizden nemi asla eksik etmeyin.
2. Göz makyajınızı temizlerken mümkün mertebe nazik olun.
3. Mutlaka ama mutlaka güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunun.
4. Yüz masajı yapın.
5. Dermaroller morluklar, şişlikler ve kırışıklıklar için harika bir alet. Bundan faydalanabilirsiniz.
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6. Gün içerisinde göz egzersizleri yapabilirsiniz.
7. Soğuk kompres yapabilirsiniz.
8. Su tüketiminizi artırmalısınız.
9. Göz çevresi ürünleri kullanın.
10. Sağlıklı beslenin.
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