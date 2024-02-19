Kırışıklıklar ve Şişliklere Karşı Göz Çevresi Bakımı ile İlgili 10 Tavsiye

Kırışıksız ve aydınlık bir göz çevresi için makyajınızı yaparken gösterdiğiniz sabrı ve özeni temizlerken de göstermelisiniz. Hem göz makyajınızı çıkarırken hem göz çevrenize ürün uygularken hassas davranmalısınız. Aksi halde bölgeyi tahriş edebileceğiniz gibi özelikle göz kapağı ve kazayağı bölgelerinde kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz. Hassas bir bakım rutini için makyajınızı çıkarırken göz makyajı temizleyicinizi bir pamuğa dökerek nazikçe silin. Silerken pamuğu yavaşça dışa doğru hareket ettirin ve makyajınız tamamen temizlenene kadar tekrarlayın.