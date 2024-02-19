Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Kırışıklıklar ve Şişliklere Karşı Göz Çevresi Bakımı ile İlgili 10 Tavsiye

etiket Kırışıklıklar ve Şişliklere Karşı Göz Çevresi Bakımı ile İlgili 10 Tavsiye

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 16:01

Göz çevresindeki kırışıklıklar ve şişlikler, genellikle yaşlanma, genetik faktörler, uyku eksikliği, stres, yanlış beslenme ve güneşin zararlı etkileri gibi birçok faktörden kaynaklanıyor. Ama bunun için önlem almak mümkün! İşte göz çevresi bakımı ile yapabilecekleriniz...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk olarak nemden başlıyoruz. Cildinizden nemi asla eksik etmeyin.

Göz çevresi cildi, vücudun diğer bölgelerine göre daha ince olduğundan çok daha çabuk kurur. Nemlendirici kullanmak, cildin elastikiyetini artırırken aynı zamanda kırışıklıklar için de önleyici bir etken olacaktır. Göz çevresini doğru ürünleri kullanarak düzenli olarak nemlendirmek gerekiyor. Bu aşamada göz çevresi için özel olarak üretilmiş krem ve serumları tercih etmekte fayda var.

2. Göz makyajınızı temizlerken mümkün mertebe nazik olun.

2. Göz makyajınızı temizlerken mümkün mertebe nazik olun.

Kırışıksız ve aydınlık bir göz çevresi için makyajınızı yaparken gösterdiğiniz sabrı ve özeni temizlerken de göstermelisiniz. Hem göz makyajınızı çıkarırken hem göz çevrenize ürün uygularken hassas davranmalısınız. Aksi halde bölgeyi tahriş edebileceğiniz gibi özelikle göz kapağı ve kazayağı bölgelerinde kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz. Hassas bir bakım rutini için makyajınızı çıkarırken göz makyajı temizleyicinizi bir pamuğa dökerek nazikçe silin. Silerken pamuğu yavaşça dışa doğru hareket ettirin ve makyajınız tamamen temizlenene kadar tekrarlayın.

3. Mutlaka ama mutlaka güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunun.

Güneşin zararlı UV ışınları, cildin erken yaşlanmasına neden olur. Göz çevresine güneş koruyucu içeren bir krem veya losyon uygulayarak cildinizi UV ışınlarından koruyabilirsiniz.

4. Yüz masajı yapın.

4. Yüz masajı yapın.

Göz çevresi için önemli bir diğer bakım adımı ise şişkinliklerin giderilmesi. Gözlerinizin altına masaj yapmak, göz çevresindeki kan dolaşımını hızlandırır ve şişliklerin giderilmesini sağlar. Ayrıca masaj uygulaması koyu renk halkalardan kurtulmak için de etkili bir yöntemdir. Göz altı masajı için yüzük parmağınızla gözünüzün iç köşesinden dışa doğru hafifçe vurun, ardından fazla sıvıyı lenf düğümlerinize getirmek için şakaklarınızdan aşağı doğru hareket ettirin.

5. Dermaroller morluklar, şişlikler ve kırışıklıklar için harika bir alet. Bundan faydalanabilirsiniz.

5. Dermaroller morluklar, şişlikler ve kırışıklıklar için harika bir alet. Bundan faydalanabilirsiniz.

Dermaroller; göz çevresindeki morlukları, şişlikleri, kırışıklıkları ve ince çizgileri tedavi etmede harika bir destekleyici diyebiliriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Gün içerisinde göz egzersizleri yapabilirsiniz.

Göz çevresi için yapılan egzersizler, kan dolaşımını artırır ve cildin elastikiyetini güçlendirir. Gözlerinizi dairesel hareketlerle çevirmek veya göz kaslarınızı gevşetmek için hafif masaj yapmak faydalı olacaktır.

7. Soğuk kompres yapabilirsiniz.

7. Soğuk kompres yapabilirsiniz.

Göz çevresindeki şişlikleri azaltmak için soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Bunun için buz torbasını ince bir bezle sararak gözlerinize hafifçe bastırabilirsiniz.

8. Su tüketiminizi artırmalısınız.

Suyun hayat kaynağı olduğu bilinen bir gerçek. Cildiniz için de en önemli şeylerden birinin su olduğunu unutmayın. Yeterli miktarda su içmek, cildin nem seviyelerini dengeleyerek kırışıklıkları azaltırken aynı zamanda cildin genç kalmasına da olanak sağlar.

9. Göz çevresi ürünleri kullanın.

Göz çevresi için özel olarak formüle edilmiş kırışıklık karşıtı ve şişlik azaltıcı ürünleri kullanabilirsiniz. Retinol içeren kremler veya hyaluronik asit içeren ürünler gibi bileşenler cildin görünümünü iyileştirir.

10. Sağlıklı beslenin.

Antioksidan açısından zengin besinleri tüketmek, cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, balık ve kuruyemiş gibi besinlerin cildinizi besler.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?