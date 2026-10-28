Kimine 100 Bölüm, Kimine 8 Bölüm Biçilmiş: Yayındaki Dizilerin Sözleşme Sayıları Gündem Oldu!

Eylül ve ekim aylarında ekranlara gelen yeni dizilerin büyük bölümü kanallarla sınırlı sayıda bölüm için anlaşarak yola çıkıyor, devam kararı ise çoğu zaman ilk haftaların reyting sonuçlarına bağlanıyor. Bu sezon da tablo değişmedi: Mercan Köşk yalnızca 7 bölüm ekranda kalabildi, NOW'un pazartesi dizisi Sevdam Karadeniz için de gazeteci Birsen Altuntaş 4. bölümde final kararı alındığını duyurdu.

Sözleşmedeki bölüm sayısı, kanalın bir diziye başlangıçta ne kadar süre tanıdığını gösterdiği için izleyicilerin sevdikleri dizilerle ilgili en çok merak ettiği bilgilerin başında geliyor. Her yeni dizide Google'da 'kaç bölüm olacak' ve 'kaç bölüm sürecek' aramalarının üst sıralara tırmanması da bu merakın en net göstergesi.