Kimine 100 Bölüm, Kimine 8 Bölüm Biçilmiş: Yayındaki Dizilerin Sözleşme Sayıları Gündem Oldu!
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Yeni sezonda reyting tabloları her hafta bir dizinin kaderini belirlerken, sosyal medyada paylaşılan bir liste ekran başındaki izleyicilerin gündemine oturdu. Dizi hesabı dizicibiriyim, X'te yayındaki on dizinin kanallarla kaç bölümlük sözleşme imzaladığını iddia eden bir paylaşım yaptı. Listede bir yanda 100 bölümlük anlaşmasıyla dikkat çeken bir dönem dizisi, diğer yanda yalnızca 8 bölümlük sözleşmeyle yola çıktığı öne sürülen yeni bir yapım yer alıyor.
Kaynak: dizicibiriyim / X
Dizilerin sözleşme sayıları, final kararlarının peş peşe geldiği bu sezonda merak konusu oldu.
Paylaşılan listeye göre Mehmed: Fetihler Sultanı 100, Başkalarının Hayatı ise 8 bölümlük sözleşmeyle ekranda.
Yorumlarda Güller ve Günahlar'ın bölüm sayısının 40'tan 50'ye çıkarıldığı da iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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