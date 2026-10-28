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Kimine 100 Bölüm, Kimine 8 Bölüm Biçilmiş: Yayındaki Dizilerin Sözleşme Sayıları Gündem Oldu!

Kimine 100 Bölüm, Kimine 8 Bölüm Biçilmiş: Yayındaki Dizilerin Sözleşme Sayıları Gündem Oldu!

Güller ve Günahlar Mehmed: Fetihler Sultanı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 13:58
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Yeni sezonda reyting tabloları her hafta bir dizinin kaderini belirlerken, sosyal medyada paylaşılan bir liste ekran başındaki izleyicilerin gündemine oturdu. Dizi hesabı dizicibiriyim, X'te yayındaki on dizinin kanallarla kaç bölümlük sözleşme imzaladığını iddia eden bir paylaşım yaptı. Listede bir yanda 100 bölümlük anlaşmasıyla dikkat çeken bir dönem dizisi, diğer yanda yalnızca 8 bölümlük sözleşmeyle yola çıktığı öne sürülen yeni bir yapım yer alıyor.

Kaynak: dizicibiriyim / X

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Dizilerin sözleşme sayıları, final kararlarının peş peşe geldiği bu sezonda merak konusu oldu.

Dizilerin sözleşme sayıları, final kararlarının peş peşe geldiği bu sezonda merak konusu oldu.

Eylül ve ekim aylarında ekranlara gelen yeni dizilerin büyük bölümü kanallarla sınırlı sayıda bölüm için anlaşarak yola çıkıyor, devam kararı ise çoğu zaman ilk haftaların reyting sonuçlarına bağlanıyor. Bu sezon da tablo değişmedi: Mercan Köşk yalnızca 7 bölüm ekranda kalabildi, NOW'un pazartesi dizisi Sevdam Karadeniz için de gazeteci Birsen Altuntaş 4. bölümde final kararı alındığını duyurdu.

Sözleşmedeki bölüm sayısı, kanalın bir diziye başlangıçta ne kadar süre tanıdığını gösterdiği için izleyicilerin sevdikleri dizilerle ilgili en çok merak ettiği bilgilerin başında geliyor. Her yeni dizide Google'da 'kaç bölüm olacak' ve 'kaç bölüm sürecek' aramalarının üst sıralara tırmanması da bu merakın en net göstergesi.

Paylaşılan listeye göre Mehmed: Fetihler Sultanı 100, Başkalarının Hayatı ise 8 bölümlük sözleşmeyle ekranda.

Paylaşılan listeye göre Mehmed: Fetihler Sultanı 100, Başkalarının Hayatı ise 8 bölümlük sözleşmeyle ekranda.

Tam da final haberlerinin art arda geldiği bu günlerde paylaşılan liste, yayındaki on dizinin sözleşme sayılarını tek tek sıralıyor. Kanallardan ya da yapım şirketlerinden bu rakamları doğrulayan resmi bir açıklama henüz gelmediği için aşağıdaki sayıları iddia olarak not edelim; her dizinin yanında bu hafta itibarıyla geldiği bölüm de yer alıyor.

  • Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1): 100 bölüm. Dizi, 27 Ekim'de 90. bölümünü yayınladı.
  • Daha 17 (Kanal D): 30 bölüm. 25 Ekim'de 22. bölüm ekrandaydı.
  • Yeraltı (NOW): 30 bölüm. 21 Ekim'de 2. sezonun 3. bölümü, yani toplamda 19. bölüm yayınlandı.
  • Altı Üstü İstanbul (ATV): 26 bölüm. 26 Ekim'de 18. bölüm izleyiciyle buluştu.
  • Tuzlu Kahve (Star TV): 15 bölüm. 27 Ekim'de 9. bölüm yayınlandı.
  • Sevdan Bir Ateş (Show TV): 15 bölüm. 21 Ekim'de 7. bölüm ekrana geldi.
  • Anne Yarısı (NOW): 13 bölüm. 27 Ekim'de 6. bölüm yayınlandı.
  • Haysiyet (Kanal D): 13 bölüm. 27 Ekim'de 8. bölüm ekrandaydı.
  • Ömür Usta (NOW): 13 bölüm. 25 Ekim'de 5. bölüm yayınlandı.
  • Başkalarının Hayatı (Star TV): 8 bölüm. 24 Ekim'de 5. bölüm ekrana geldi.

İddia doğruysa listedeki en kısa sözleşme, Eylül Lize Kandemir ile Burak Berkay Akgül'ün başrolündeki Başkalarının Hayatı'na ait ve dizinin sözleşmesinde yalnızca 3 bölüm kaldı. Mehmed: Fetihler Sultanı'nın ise 100. bölüme ulaşmasına 10 bölüm var.

Yorumlarda Güller ve Günahlar'ın bölüm sayısının 40'tan 50'ye çıkarıldığı da iddia edildi.

Yorumlarda Güller ve Günahlar'ın bölüm sayısının 40'tan 50'ye çıkarıldığı da iddia edildi.

Listenin altına gelen yorumlar da en az paylaşımın kendisi kadar konuşuldu. Bir kullanıcı, Kanal D'nin cumartesi dizisi Güller ve Günahlar'ın sözleşmesinin 40 bölümden 50 bölüme çıkarıldığını yazdı. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrolünü paylaştığı dizi 24 Ekim'de 39. bölümünü yayınladı ve 31 Ekim'de 40. bölümüyle izleyici karşısına geçecek.

Aynı yorumlarda Star TV'nin perşembe dizisi Sevdiğim Sensin için 26, TRT 1'in Evlilik Güzeldir'i için ise 13 bölümlük sözleşme sayısı paylaşıldı. Sevdiğim Sensin 22 Ekim'de 22. bölümüne ulaşırken Evlilik Güzeldir 26 Ekim'de 8. bölümüyle ekrandaydı. Bu rakamlar da kanallar tarafından doğrulanmış değil ve reyting sonuçlarına göre sözleşmelerin uzatılması ya da dizilerin planlanandan önce final yapması her zaman ihtimal dahilinde.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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