Kıbrıs Sokaklarında Dolaşan Dondurma Arabasının Işıkları ve Müziği Korku Filmlerini Aratmadı

Ülkemizde ne yazık ki bulunmayan, ancak yabancı filmlerde sıklıkla karşılaştığımız bir dondurma arabaları özellikçe çocukluğumuzda birçoğumuzun hayallerini süslerdi. Bu renkli ve eğlenceli arabalardan Kıbrıs'ta da varmış, fakat biraz ürkütücü versiyonu.