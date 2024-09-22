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Kıbrıs Sokaklarında Dolaşan Dondurma Arabasının Işıkları ve Müziği Korku Filmlerini Aratmadı

Kıbrıs Sokaklarında Dolaşan Dondurma Arabasının Işıkları ve Müziği Korku Filmlerini Aratmadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 12:55

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Ülkemizde ne yazık ki bulunmayan, ancak yabancı filmlerde sıklıkla karşılaştığımız bir dondurma arabaları özellikçe çocukluğumuzda birçoğumuzun hayallerini süslerdi. Bu renkli ve eğlenceli arabalardan Kıbrıs'ta da varmış, fakat biraz ürkütücü versiyonu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9xbsX...
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Bir sosyal medya kullanıcısı Kıbrıs'ta gece sokaklarda dolaşan dondurma arabasının görüntüsünü paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Kıbrıs'ta gece sokaklarda dolaşan dondurma arabasının görüntüsünü paylaştı.

Arabanın ışıkları ve sesi korku filmi sahnelerini andırdı.

Arabanın ışıkları ve sesi korku filmi sahnelerini andırdı.

İşte o araba;

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