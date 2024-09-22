Kıbrıs Sokaklarında Dolaşan Dondurma Arabasının Işıkları ve Müziği Korku Filmlerini Aratmadı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9xbsX...
Ülkemizde ne yazık ki bulunmayan, ancak yabancı filmlerde sıklıkla karşılaştığımız bir dondurma arabaları özellikçe çocukluğumuzda birçoğumuzun hayallerini süslerdi. Bu renkli ve eğlenceli arabalardan Kıbrıs'ta da varmış, fakat biraz ürkütücü versiyonu.
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Bir sosyal medya kullanıcısı Kıbrıs'ta gece sokaklarda dolaşan dondurma arabasının görüntüsünü paylaştı.
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Arabanın ışıkları ve sesi korku filmi sahnelerini andırdı.
İşte o araba;
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