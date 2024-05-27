Kendisinden Habersiz Eve Getirilen Kediyi Gören Annenin Artık Klasikleşmiş Tepkisi Viral Oldu

Annelerin ve babaların belki de en sevmediği sürprizlerden olan evcil hayvanlar biliyorsunuz ki ne kadar sinirlenseler de karşı koyamadıklarından. Kedi sahiplenmek isteyen bir genç, annesinden habersiz yavru kediyi eve getirince yaşananları az çok tahmin edersiniz. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Her şey gencin kediyi odaya koyduktan sonra annesini çağırmasıyla başladı.
Kadın odaya girer girmez şoka uğrarken “Allah belanı vermeye senin, allah seni kahretmeye.” dedi.
Ardından ise tabii ki şaşmayan bir reaksiyon olarak “Bu kediyi gönder, istemiyorum.” sözlerini de söylemeden edemedi.
İşte o anlar 👇
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